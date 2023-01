Zoon Mexicaanse drugbaron El Chapo gearresteerd tijdens kogelrijke operatie

Ovidio Guzmán, zoon van de beruchte drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, is donderdag gearresteerd door de Mexicaanse autoriteiten. Dat heeft de Mexicaanse defensiesecretaris Luis Cresencio Sandoval bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De 32-jarige Ovidio Guzmán wordt in de Verenigde Staten verdacht van drugssmokkel. Hij werd opgepakt tijdens een actie rond de westelijke stad Culiacán, die omgeven was door kogelgeweld en wegversperringen.

De arrestatieactie begon donderdag vroeg in de ochtend en werd uitgevoerd door het Mexicaanse leger en de Nationale Garde van het land. Op meerdere plekken in Culiacán, bolwerk van het beruchte Sinaloa-kartel, ontstonden vuurgevechten, waarop de autoriteiten inwoners opriepen binnen te blijven. Scholen en gemeentehuizen bleven uit voorzorg gesloten en ook het vliegveld ging op verzoek van de Mexicaanse krijgsmacht dicht, nadat in de buurt een schietpartij was uitgebroken. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.

Ovidio Guzmán wordt gezien als een van de opvolgers van zijn vader Joaquín, beter bekend onder zijn bijnaam El Chapo en tot zijn arrestatie in 2016 leider van het Sinaloa-kartel. Hij werd in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Geweldsgolf

Het lukte de Mexicaanse autoriteiten in 2019 ook al eens om Ovidio Guzmán op te pakken. De geweldsgolf die toen volgde in Culiacán bracht president Andrés Manuel López Obrador er uiteindelijk toe het leger te bevelen de toen 28-jarige Ovidio vrij te laten om de rust te doen terugkeren. Op dat moment hadden schutters van het Sinaloa-kartel een groot deel van de stad onder hun controle weten te krijgen. Het besluit van de president, aan de macht gekomen met de belofte de strijd tegen drugskartels aan te gaan, werd destijds hevig bekritiseerd.

De arrestatie van Ovidio Guzmán komt enkele dagen voordat López Obrador de Amerikaanse Joe Biden ontvangt voor een Noord-Amerikaanse top, waar ook de Canadese premier Justin Trudeau aanwezig zal zijn. De verwachting is dat onder meer drugssmokkel en immigratiebeleid op de agenda zullen staan.