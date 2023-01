Wonen op vervuilde grond

Decennialang werd afval weggestopt in de grond. Wat niet te zien was, kon ook geen kwaad. Dat leverde Nederland hectares vervuilde grond op. Nu de woningnood in Nederland enorm hoog is, wordt juist op veel van die vervuilde grond gebouwd. Onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers vraagt zich af: „Hoe problematisch is dit bouwen op vervuilde grond?”

