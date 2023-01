Vond er nu wel of geen bloedbad plaats in Zutphen in 1572?

Johan Visser zet meteen hoog in: ‘Dit boek gaat over een bloedbad dat nooit heeft plaatsgevonden.’ Over Zutphen 1572 hebben we altijd geleerd dat een Spaans leger het in november terugveroverde op Willem van Oranjes geuzen en er meteen hardhandig orde op zaken stelde. Plundering en moord. In Zutphen 1572 wordt dit verhaal tegen het licht gehouden, en als een mythe van later datum ontkracht.

Dat er werd geplunderd klopt volgens Johan Visser wel. Zutphen had weerstand geboden aan de naderende Spaanse troepenmacht, en riep daarmee de plundering over zichzelf af. Maar het massale moorden, zoals dat bijna veertig jaar later door de in Zutphen werkzame predikant-historicus Willem Baudartius stevig in de verf was gezet, daar kan volgens Visser geen sprake van zijn geweest. Er werden weliswaar garnizoenssoldaten opgeknoopt, maar het merendeel was al gevlucht, burgers bleven zo goed als gespaard.

De aanpak van Visser borduurt voort op een academische benadering die de laatste jaren snel terrein wint, waarin de verschillende feiten en cijfers die vanuit met name het kamp van Oranje in omloop zijn gebracht, tegen het licht worden gehouden, en onder de verdenking staan dat ze zwaar overdreven of zelfs verzonnen zijn. Dat er door aanhangers van Oranje via propaganda aantoonbaar op angstgevoelens werd ingespeeld, maakt dat eens te meer heel aannemelijk.

‘Zwarte legende’

Vorig jaar verscheen de studie 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden van de Leidse historici Raymond Fagel en Judith Pollmann, die het idee van een ideële vrijheidsstrijd onder aanvoering van Willem van Oranje ontmantelden en vooral een onoverzichtelijke burgeroorlog over lokale belangen waarnamen. Hun leerling Johan Visser, die vorig jaar op Zutphen 1572 afstudeerde, laat zich evenmin leiden door het bekende, door Oranje gekleurde beeld van een vrijheidsstrijd. Ook in Zutphen moeten we rekening houden met doelbewust aangezette mythevorming.

Daarmee weten we nog niet hoe het echt zat. Visser dook de lokale archieven in, en kon tot geen andere conclusie komen dan dat ‘het vreselijke bloedbad’ zwaar is overdreven, om te beginnen door laat-zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse historici van (ver) buiten Zutphen. Het was een verhaal dat goed paste in een opgeklopt beeld van Spaanse tirannieke en bloeddorstige neigingen, bekend als de ‘Zwarte Legende’. Die legende werd in het kamp van Oranje en door latere generaties zorgvuldig in stand gehouden.

Sinds het verschijnen van Zutphen 1572 is er lof voor Vissers aanpak, hij kreeg er ook de Fruinprijs 2022 voor toegekend. Zijn bevindingen werden onder andere in de Volkskrant en Historisch Nieuwsblad instemmend onthaald. Maar er rees ook twijfel. Eind vorig jaar publiceerde advocaat en Baudartius-adept Hugo Smit een weerlegging van Vissers stellingen. Ook in het Reformatorisch Dagblad klonk verzet tegen Vissers visie.

Het is een discussie die al snel kan ontsporen doordat de een onder een bloedbad iets anders verstaat dan de ander. Zijn tientallen doden genoeg, honderden, duizenden? En hoe ga je om met de gegevens die nu eenmaal ontbreken? Over de gebeurtenissen in Zutphen bij de inname onder aanvoering van Don Fadrique, de zoon van Alva, is veel slechts bij benadering bekend.

Maar de feiten en getuigenissen die we hebben, spreken niet meteen in het voordeel van Vissers these. Sterker nog, hij draagt zelf in tal van citaten de feiten aan dat er in Zutphen wel degelijk veel slachtoffers vielen, ook onder burgers. Omdat Visser de stelling verkondigt dat het vertekende beeld vooral door het kamp van Willem van Oranje in circulatie werd gebracht, beperk ik me tot enkele observaties uit het kamp van de daders en hun sympathisanten. En die zijn onthutsend macaber, maar ook ondubbelzinnig.

In het wak gekieperd

Op 16 november 1572 werd Zutphen na een kort bombardement ingenomen. We wisten al dat Alva zijn zoon de opdracht had gegeven in Zutphen niemand in leven te laten. Alva hield van hyperbolen, maar zijn bedoeling was duidelijk. Hier moest een voorbeeld gesteld worden, waardoor andere opstandige steden zich zonder enig verzet zouden overgeven. De eerste uren kregen de troepen van Don Fadrique het recht om de stad uit, te plunderen. Daarna ging Don Fadrique zelf de stad binnen. Hij deed zijn vader in een brief verslag. Hij had in de stad veel doden aangetroffen, meer dan hij had verwacht ‘want er is een groot aantal gevonden in de huizen. Er zijn er volgens mij maar heel weinig ontsnapt.’

Doden die gevonden zijn in huizen, dat kunnen bijna alleen maar burgerslachtoffers zijn. Daarnaast liet Don Fadrique volgens eigen zeggen 450 soldaten executeren. Schreef hij dit om zijn vader naar de mond te praten? In dat geval is er nog een notitie van de kerkmeester van de Walburgiskerk die enkele dagloners uitbetaalde voor het wegdragen van lijken van aanhangers van de Geuzen, die her en der bij vier of vijf voor de deuren lagen, soms lagen er wel 24 of 25. Ze werden naar de IJssel afgevoerd en daar in wakken gekieperd. Het winterde al stevig. Er gingen naderhand ook geruchten dat mensen levend in het ijskoude water werden gegooid en verdronken. Dit valt moeilijk te verifiëren. Maar dat hier sprake was van een grote slachting onder Geusgezinde burgers, is onloochenbaar. En zo zijn er nog veel meer duidelijke berichten, zoals van een Deventerse bisschop die het een halfjaar later heeft over grote aantallen burgers die in Zutphen moedwillig waren omgebracht.

Deze katholieke en Spaansgezinde berichten sporen juist opvallend goed met het beeld dat ook in het kamp van Oranje rondging. Wat is hier gebeurd? De enige die de massamoord ontkent en maar niet wil zien is Johan Visser. Door te beginnen met het verhaal uit het opstandige kamp te diskwalificeren, lijkt hij zijn eigen tunnelvisie te hebben gecreëerd. En dat terwijl zijn boek wel degelijk enkele uitstekende hoofdstukken bevat over de maanden voorafgaand aan de inname door Don Fadrique. Op basis van zo goed als onbekend archiefmateriaal. Daar zit een enorme belofte in. Johan Visser bewijst zich als een behendig onderzoeker. Maar de theorietjes kan hij beter achterwege laten.

Johan Visser: Zutphen 1572. De geschiedenis van een bloedbad. Boom, 191 blz. € 22,90 Zutphen 1572. De geschiedenis van een bloedbad. Boom, 191 blz. € 22,90 ●●●●●

