Tussen verschroeiende verlangens en slappe lach: moeten we de ‘liefdesroman’ serieuzer nemen?

Kom. Met je ‘harde lengte’ in het ‘fluwelen centrum van mijn vrouwelijkheid’. Raak met mij ‘opgesloten in een honingzoete gevangenis van genot’. Voel hoe ‘de vloedgolf van hartstocht beukt tegen de verzwakte dam van onze zelfbeheersing’…

Welkom in wereld van de Bouquetreeks. ‘Glamour, hartstocht en verleiding’, sinds jaar en dag verkrijgbaar bij de supermarkt. Uit een viertal deeltjes, van de tien die ik er onlangs lukraak kocht, komen bovenstaande citaten. Ik sta te kijken van de hoeveelheid seks, die vroeger alleen in de ‘Intiem’-reeks opdook.

Is het nodig, meteen op seksscènes in te zoomen en te gaan zitten lachen? Kees ’t Hart (1944), romancier, literair criticus, vindt van niet. Het genre draait, stelt hij, om veel meer. In Pleidooi voor pulp breekt hij een lans voor, wat hij noemt, de ‘liefdesroman’. Over het genre is naar zijn idee vaak genoeg denigrerend gedaan. Alleen lezers mogen er grappen over maken, vindt hij. Nou, ik las ze dus, als puber al, en nu weer.



Pleidooi voor pulp is een merkwaardig boekje. ’t Hart stelt in zijn inleiding dat hij van dit soort boeken houdt en ze met graagte leest, maar even later blijkt dat hij dat toch ook ‘een tijd’, ‘al jaren’ niet deed, tot er een aanleiding voor was (het schrijven van een artikel).

Als klein onderzoek is dit boekje, dat voortkwam uit dat artikel, sympathiek. ’t Hart heeft gelijk als hij stelt dat de schrijvers van dit genre er mogen zijn, zo goed als de lezers (miljoenen wereldwijd). Alleen al in Nederland verschijnen er maandelijks acht nieuwe titels in de Bouquetreeks. Daarnaast komen er ook aldoor nieuwe ‘Doktersromans’ uit, ‘Intiem’-deeltjes en ‘Historische Romans’, alsmede boekjes in categorieën als ‘Favorieten’, ‘Topcollectie’, ‘Harlequin Special’: te veel om op te noemen. Het is, zoals ’t Hart stelt, ‘het meest gelezen genre binnen de literaire industrie’. Dus natuurlijk is dat het bestuderen waard.

Maar wat draaft hij door! Hij vindt bijvoorbeeld dat de Bouquetreeks thuishoort in de boekhandel, in plaats van in de supermarkt. Ik zou niet weten waarom: iedereen weet waar je de reeks kunt kopen en de boeken hebben noch de prijs, noch de papierkwaliteit die je in een boekhandel verwacht. En ook niet de inhoud, want die vergeet je meteen weer en dat is, dat vindt ’t Hart trouwens ook, de bedoeling. Het zijn geen boeken om in een kast te koesteren.

Onrealistisch

Hou op met deze romans ‘onrealistisch’ te noemen, is ook een punt dat hij maakt. Nu las ik Hartstocht in de bergen, van Michelle Smart (Bouquet 4425), dat zich afspeelt in een trein, tijdens een reis voor ‘tachtig van ’s werelds rijkste mensen’. Giovanni Cannavaro – messcherpe jukbeenderen, staalblauwe ogen, donkerblauw maatpak, atletisch – is de touroperator. Hij krijgt de dartele Merry Ingles mee als leider van het ‘hospitality team’. Als er voor vertrek een raam van een slaapcoupé voor een gast kapot is, geeft ze haar bed op. Dan moet ze slapen in… juist, de suite van de baas. En in Nooit Vergeven (Bouquet Favorieten 747) van Lynne Graham waren de hoofdpersonen eerder al eens bijna getrouwd. Het duurt vijf jaar voordat Valente Loranzatto – jukbeenderen, maatpak, atletisch – ontdekt dat zijn bruid niet kwam opdagen omdat ze in het ziekenhuis lag. Ik vind het allemaal best, maar geloofwaardig? Mwôh.

Je mag de boeken echter niet wegzetten als ‘onrealistisch’, vindt ’t Hart, omdat het daar in dit genre ook niet om zou gaan. De auteurs willen emotie oproepen: verwarring, angst, spanning, en, vooral, ‘overgave’. Wat de heldin voelt, moet overslaan op de lezer: die moet opgaan in het verhaal. Maar dat is bij deze verhaalgegevens voor mij heel moeilijk. Voor elk fictieboek geldt dat de lezer er voor de duur van het lezen in moet willen geloven. De afspraak tussen de schrijver en de lezer is: dit is waar, zolang je er al lezend vertoeft.

’t Hart stelt elders in zijn pleidooi, nogal paradoxaal, dat ‘geloofwaardigheid belangrijk [is] in deze boeken’. ‘Uitvoerige werkelijkheidssuggesties’ zouden echter ontbreken. Er is geen ruimte voor ‘beschrijvingen van interieurs, kleding en maatschappelijke gewoontes’. Maar er staat daar juist veel over in! De heldin draagt aanvankelijk dikwijls een suffe bril waarvan het model wordt beschreven, ze heeft stomme kleren en een oenig kapsel. Ze is niet direct een superschoonheid. Haar uiterlijk is een uitnodiging aan de lezer: ik ben zoals jij, stap maar in. Daarna ontpopt zij zich van lelijk eendje tot zwaan, met steun, of op dwingend initiatief van de held. Hij koopt kleren voor haar, weg die bril, los dat haar.

Dit kan jou ook gebeuren, lijkt mij de suggestie. Het is een droomwereld, maar wel nadrukkelijk een droomwereld in de buurt van de echte. Daar wringt de schoen. Als puber kon ik erin geloven. Ik probeerde er destijds in te vinden hoe mannen waren, raakte opgewonden bovendien. Maar het werd saai en ongeloofwaardig op den duur, toen en nu ook weer.

Kees ’t Hart las voor zijn pleidooi een stuk of vijftig boekjes. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Mij hangt het genre na tien stuks alweer de keel uit. De personages lijken te veel op elkaar, de verhalen ook. Het einde en de verwikkelingen op weg daarnaartoe zijn te voorspelbaar. En opwindend zijn ze ook niet meer. De personages kampen met verschroeiende verlangens, ik met de slappe lach.

Eigen bestaan

’t Hart ziet wél grote ontwikkelingen in en verschillen tussen de boekjes. Hij meent zelfs dat ‘liefdesromans’ serieus gelezen moeten worden, als een apart genre besproken moeten worden in kranten en tijdschriften. Ze zouden moeten worden beoordeeld op wat ze de lezers willen bieden en in hoeverre ze daarin slagen. Dat lijkt me overdreven.

Wel heeft hij gelijk dat de ene auteur beter uit de voeten kan met de gegevenheden van het genre dan de andere. ’t Hart noemt terecht Nora Roberts. Ik las een tweetal titels van haar, Begraven Geheimen en Een gelukkige vergissing. Haar seksscènes behoorden tot de bespottelijkste die ik tegenkwam, maar de verdere verwikkelingen hadden net iets meer om het lijf. In het eerste wordt in de tuin van de heldin, onlangs verhuisd naar een dorpsgemeenschap, een menselijke schedel gevonden. Ik wilde toch wel weten van wie en wat de held, haar hovenier, ermee te maken had. Het zette de vraag hoe ze elkaar zouden krijgen op scherp. Het andere had een moeder als hoofdpersoon. Het gaf wat sjeu dat ze van de held eiste dat hij eerst van haar zoontje hield, en dan pas van haar. De man in dit boekje was een aimabele journalist in plaats van een heerszuchtige miljardair, dat maakte het voor mij ook iets voorstelbaarder.

Het klopt, zoals ’t Hart stelt, dat dit soort pulp ‘een literaire wereld op zich is’, ‘met eigen literaire wetten, taboes, verlangens en weerzin’, maar dat betekent nog niet dat er reden is er aldoor besprekingen aan te wijden. Dat geldt alleen als je recensies in kranten en tijdschriften als de enige waardevolle wijze van ‘informatie over boeken’ aan lezers ziet.

Maar lezers van dit soort boeken hebben andere kanalen en zijn daar tevreden mee. Op Goodreads.nl vond ’t Hart talloze lezersreacties. Die zijn boeiend om te lezen, zeker. De emoties die de boeken oproepen worden er bediscussieerd, naast karakter- en plotopbouw, niet de stijl. ’t Hart doet alsof dit uniek is: ‘Kenmerkend voor de vele besprekingen: lezeressen betrekken de gebeurtenissen in de romans op hun eigen bestaan, veel minder op de schrijfwijze, de eruditie van de schrijfster of haar opinies.’ Maar mensen praten over het algemeen op een dergelijke manier over wat ze lezen, als het geen beroepslezers zijn. Daar is niets mis mee, en dit genre vraagt niet of nauwelijks om meer.

Emancipatie

’t Hart constateert dat er sinds 1975 emancipatie is opgetreden binnen de kaften. Dat is inderdaad het opmerken waard: seks waarbij de vrouw nu als eerste klaarkomt, het feit dat er tegenwoordig af en toe een gay stel optreedt (zij het als bijfiguren), of dat er nu ook boekjes met zwarte hoofdpersonen zijn (in het buitenland met name, daar bestaan ze ook met gays in de hoofdrol). En zeker: de heldin is zelfstandiger dan vroeger. Ietsje. Ze doet doorgaans werk uit de grond van haar hart, zoals sieraden maken, een winkel runnen (in serviesgoed, taartjes). Maar de man is alsnog dominanter, wereldwijzer en maatschappelijk gezien succesvoller.

Op slechts een punt is de huidige heldin ‘machtiger’ dan de man: zij durft naar haar gevoel te luisteren. Ze staat, zoals het heet, in contact met haar emotie, en daarin schiet de man (aanvankelijk) tekort. De heldinnen vrezen seks zonder liefde, de helden vrezen seks met liefde. Beiden moeten zich overgeven, transformeren.

De mannen in de huidige boekjes zijn hard en gevoelloos, maar wel met een reden, het is niet langer gewoon hun aard. Ze lijden aan trauma’s, zoals het verlies van hun eerdere verloofde. Volgens ’t Hart is er een verschuiving gaande naar meer diversiteit in mantypen, maar ik kwam passages tegen als: ‘Anders dan andere mannen was hij nooit een ‘nieuwe man’ of metroseksueel geworden. Hij was een assertieve alfaman die een krachtige mannelijkheid uitstraalde en dat voelden alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd.’

Verdwijnen?

Het vreemdste aan het betoog van ’t Hart is zijn angst dat deze lectuur verdwijnt, zolang de literaire kritiek en de literatuurwetenschap er zelden aandacht aan besteden en de boekjes niet in de boekhandel staan. Het moge waar zijn dat er minder ruimte dan vroeger voor wordt gemaakt in de supermarkt en mijn sigarenboer verkoopt ze niet langer, maar dat komt denkelijk doordat steeds meer lezers ze als e-books lezen. Van verdwijnen is geen sprake.

Er is juist een stevige ontwikkeling binnen het genre die ’t Hart over het hoofd ziet: er zíjn tegenwoordig al lang ‘liefdesboeken’-nieuwe-stijl verkrijgbaar buiten de supermarkt.

In veel boekhandels staat een speciale kast, met als opschrift ‘romance’ of, nogal verwarrend, ‘romans’. Romance biedt lezers hetzelfde als de Bouquetreeks: vermaak, emotie, opwinding, met meer humor en seks, voor meer geld, op beter papier.

Romance heeft een modernere setting, met heldinnen die bijvoorbeeld ‘influencer’ of ‘socialmediamanager’ zijn. Ze zijn in een vlottere stijl geschreven, verwijzen voortdurend naar de onlinewereld en naar trends. ‘Woke’ zijn ze ook. Veel uitgeverijen, in binnen- en buitenland, ontwikkelden de afgelopen jaren een speciale lijn voor romance. In Nederland zet vooral Singel Uitgevers erop in met de imprint Love Books, maar geeft bijvoorbeeld ook Ambo Anthos onder de titel ‘Loft Books’ sinds 2018 dit soort boeken uit. Park Uitgevers heeft Oceaan, De Boekerij ‘Best of Romance’.

De hoofdpersonen van deze boeken zijn jonge mensen uit de grote stad. Soms vallen ze op mannen, soms op vrouwen. Ze zijn van kleur of wit. Seks hebben ze uit lust, of met ‘een tube aardbeienglijmiddel en een dildo genaamd de Quarterback’ (Zeven dagen samen, door Zoë Williams). Maar ze zijn nadrukkelijk op zoek naar de ware liefde, die alles goedmaakt, net als in de Bouquetreeks.

Esther van Dijk, uitgever van ‘romance’-boeken ‘Het zijn een soort romcoms. Met veel seks’

Esther van Dijk (35) is de uitgever van Love Books, een imprint van Singel Uitgevers sinds 2017. Ze richt zich op het genre ‘romance’, er verschijnen zo’n vijftien titels per jaar, de meeste vertaald uit het Engels. „Het zijn luchtige boeken met een lage instapdrempel. Je wordt er blij van en leeft intens mee met de hoofdpersoon. De stijl gaat niet boven de plot, dat is het verschil met literatuur. Het gaat niet over zware drama’s, je hoeft er niet enorm over na te denken, het zijn een soort romcoms. Met veel seks.” Aanvankelijk gaf Van Dijk ‘new adult’ uit, een uitbreiding van young adult: toegankelijke boeken voor jongeren. New adult gaat over studenten, leven op de campus, flirten. „Romance is voor weer een iets ouder leespubliek, van 25 tot 40 zo ongeveer”, zegt ze. „De hoofdpersonen zijn, net als de beoogde lezers, mensen met een eerste baan, een kind, een scheiding… op zoek naar de liefde.” De boeken volgen eenzelfde stramien als de Bouquetreeks, maar zijn in een vlotter idioom geschreven en gaan uit van een meer hedendaagse werkelijkheid. De mannelijke hoofdpersoon is geen miljardair, maar wel razendknap. Hij huurt bijvoorbeeld in hetzelfde pand als waar de hoofdpersoon woont en houdt er een luidruchtig, maar oppervlakkig seksleven op na. De boeken zijn divers, de hoofdpersonen (en schrijvers) zijn met nadruk niet allemaal hetero en wit. En wel woke en zelfredzaam. ‘New feminism’ is een term die je er ook wel voor hoort. De schrijvers van Love Books presenteren zichzelf online als een soort personages: jong, jolig, mooi opgemaakt. In hun bio’s staat steevast iets lolligs als: ‘dol op tuinieren (maar niet op onkruid wieden) en bakken (maar niet op opruimen)’. Van Dijk vindt hen, net als haar lezers, via kanalen als Instagram en Tiktok. Op die manier houdt ze ook buitenlandse trends in het genre in de smiezen.

Ted van Lieshout, schrijver, beeldend kunstenaar, seriemaker ‘Liefdesromans kunnen best op de leeslijst’

Ted van Lieshout (67) wist als jongeling: hij hoorde thuis op een kasteel: „Ik verslónd kasteelromans, als aanvulling op de kastelen die ik al tekenend ontwierp. Ik las ook doktersromans. Maar die setting sprak me minder aan. In kasteelromans zat meer variatie: je had de kasteelheer, de gouvernante, de tuinman… Niet alleen de verpleegster en de dokter.” Jongens lazen deze boeken doorgaans niet, toch schaamde Van Lieshout zich niet. Hij kocht ze van zijn eigen geld. „Ik denk wel honderden.” Dat ging voorbij toen hij kennismaakte met het werk van Louis Couperus. Neerkijken op ‘liefdesromans’ doet Van Lieshout niet, al is het allang niets meer voor hem. „Ik vind dat ze op de leeslijst zouden mogen, op middelbare scholen. Met als reden dat er geen uittreksels van bestaan. Vroeg beginnen met opschrijven wat je vindt van wat je leest, is een goed idee. Het maakt niet uit waarvan.” Voor het schrijven van een liefdesroman à la de Bouquetreeks heeft hij geen belangstelling, zelfs niet als het zich afspeelt in een kasteel. Wel maakt hij met tekenaar Philip Hopman sinds tien jaar een kwaliteitsserie voor peuters: Boer Boris. Hij weet hoe het is in een vast stramien te werken. „Voordien leek dat me vreselijk. Maar Boer Boris is een traktatie. De beperking maakt heel vrij. Beginnen aan een boek kan lastig zijn, maar hieraan bén ik al begonnen, ik ken de figuren van buiten. Ik lig al in het water, ik kan meteen gaan zwemmen.” Na 17 delen zijn er ideeën voor nog zeker 8 volgende.

Nicolien Mizee, schrijver, liefhebber van serieboeken ‘Ik haalde de grootste lessen uit Suske en Wiske ’

In een vakantiehuis vond Nicolien Mizee (57) onlangs een deeltje van de Bouquetreeks. „Laat ik dit nu eens met aandacht gaan lezen, dacht ik. Maar dat ging toch niet, niet meer. Het was te langdradig, aldoor die beschrijvingen van jadegroene ogen…” Toen Mizee een jaar of elf was las ze wel heel graag liefdesromans. Tegenwoordig verdiept ze zich liever in non-fictie, al houdt ze nog altijd van oude meisjesboeken, Witte Raven-pockets, de Pitty-serie van Enid Blyton en een enkele streekroman. Haar echte voorliefde geldt de detective: „Het stramien ‘speurneus-lost-moord-op’, niet te ingewikkeld, dus zonder teruggedraaide horloges.” Voor haar eigen bestseller Moord op de moestuin (2019), dat ze „een zomerboek-met-moord” noemt, keek ze de kunst af bij Agatha Christie. „Hoe beschrijf je een landgoed? Nou, pling-plang-plong, en het staat, bij haar. Een oprijlaan, het prieel, een trap die iemand afloopt…” Mizee wil het komend jaar opnieuw een detective schrijven, een „lenteboek-met-moord” dit keer, „killer en grimmiger” dan haar vorige. De hoofdpersonen zijn hetzelfde. Mizee schreef eerder mee aan een kostschoolboekenreeks voor jongeren. Ze maakt geen onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ literatuur. „Je weet nooit waar je wijzer van wordt”, stelt ze, „wat je bijblijft. Een zin of een beeld moet net op het goede moment tot je komen. Ik haalde de grootste levenslessen uit Suske en Wiske. Tante Sidonia heeft vaak zenuwtoevallen waarin ze verstijft als een kachelpook en met haar voeten in een mosterdbad gezet wordt. Het is een ouderwets beeld van een huisvrouw, maar toch denk ik er de laatste tijd wel eens aan, als ik zenuwachtig ben.”

