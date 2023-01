Sober afscheid van Benedictus, de ‘professor-paus’, op het Sint-Pietersplein

Duizenden geestelijken uit heel de wereld, gewone gelovigen en ook nieuwsgierige toeristen kwamen donderdagochtend samen op het Sint-Pietersplein, in Vaticaanstad, om het afscheid bij te wonen van paus emeritus Benedictus, de Duitse theoloog die in 2013 geschiedenis schreef door af te treden, als eerste paus in zes eeuwen tijd.

Dat Benedictus door zijn opvolger, paus Franciscus, werd begraven, maakte het voor velen een historische gebeurtenis, die ze niet wilden missen. „Het voelt bijzonder om dit mee te maken”, zei Pablo Rondan, een 27-jarige filmcriticus uit Colombia, die samen met enkele vrienden de uitvaart bijwoonde, voor de in dikke ochtendmist ingepakte Sint-Pietersbasiliek. „Eerder deze week brachten we Benedictus ook al een laatste groet, dat was ook heel emotioneel”, zei Natalia Romero, een dertigjarige filmmonteur. Beide vrienden omschrijven zichzelf als niet praktiserend, maar wel als cultureel katholiek. Op het Sint-Pietersplein hadden ze naar eigen zeggen wel „veel meer mensen verwacht”.

Voor de helft leeg

In drie dagen tijd groetten naar schatting 200.000 gelovigen het lichaam van de gestorven paus Benedictus, en Vaticaanstad had voor de uitvaartdienst zelf op nog eens 100.000 rouwenden gerekend. Het is twijfelachtig of dat aantal ook werd gehaald: het Sint-Pietersplein bleef donderdagochtend voor zowat de helft leeg.

Omdat paus Benedictus bij zijn overlijden niet langer een actief besturende paus was, werden er in Vaticaanstad ook minder officiële delegaties verwacht. Duitsland, het geboorteland van Benedictus, en Italië stuurden wel een officiële delegatie, met de presidenten en regeringsleiders. Ook het Belgische vorstenpaar Filip en Mathilde en de voormalige Spaanse koningin Sofia woonden de plechtigheid bij.

In het oog sprongen voorts de bonte delegaties uit Beieren, de Duitse deelstaat waar paus Benedictus als Joseph Ratzinger geboren werd. Michael Wendlinger (45) was met zijn vrouw en vier kinderen en het even kroostrijke gezin van zijn zus vanuit Chiemgau, in Opper-Beieren, per bus naar Rome gereisd. „Wij zijn speciaal voor de uitvaart gekomen”, zei Wendlinger, meubelstoffeerder van beroep. „Hij was heel belangrijk voor ons geloof, maar we voelden hem ook dicht bij ons, als ‘onze’ paus, omdat hij ook uit Beieren kwam, een traditiebewuste streek die veel katholieken telt.”

Voelde Benedictus’ opvolger, Franciscus, de voorbije jaren voor Beierse katholieken dan minder als ‘hun’ paus? Elke paus kiest voor andere accenten, maar de richting blijft dezelfde, zei Wendlinger relativerend: „Paus Johannes Paulus II stond voor het katholicisme van de grote evenementen. Ik nam tijdens zijn pontificaat deel aan verschillende groots opgezette Wereldjongerendagen. Het pausschap van Benedictus was dan weer meer in de diepte, en Franciscus legt nog een ander accent.”

Wendlingers gezin en dat van zijn zus waren donderdagochtend, net als de meeste andere Beierse bezoekers, helemaal uitgedost in traditionele kleding. Er was zelfs een Beierse fanfare, die muzikaal afscheid nam van de Duitse paus. Velen lieten ook trots de – blauw-wit geblokte – Beierse vlag wapperen, maar pas na de begrafenisceremonie: tijdens de dienst zelf was vlaggenwaaien niet toegestaan.

Christine Schwartz (51), een apotheekmedewerkster uit het Beierse Regensburg, was een beetje teleurgesteld door de sobere dienst, zei ze tijdens het vlaggenzwaaien. „Ik had er meer van verwacht. Meer muziek, meer bloemen, en van paus Franciscus ook een iets persoonlijker accent.” Ze gaf toe dat de dienst op verzoek van Benedictus zelf zo sober was geweest: „Ach ja, dat typeerde Benedictus eigenlijk ook wel.”

Cipressenhout

De Vlaamse pauswatcher Tom Zwaenepoel (52) woonde vooraan op het Sint-Pietersplein de uitvaart bij. Zwaenepoel, docent aan een lerarenopleiding en auteur van verschillende boeken over het Vaticaan en religie, vond de dienst tegelijk sober en ontroerend. „De mis was heel ingetogen en pauselijk, met het opengeslagen evangelieboek op de kist van cipressenhout”, zei hij.

Benedictus’ persoonlijke secretaris, Georg Gänswein, knielde als eerste bij de kist en kuste het boek. Gänswein wordt door sommige analisten gezien als de aanstoker van heel wat conservatieve kritiek tegen paus Franciscus.

Onlangs zei hij in een gesprek met het katholieke Duitse weekblad Die Tagespost dat Benedictus erg droef zou hebben gereageerd op Franciscus’ beslissing om Benedictus’ uitbreiding van de traditionele Latijnse misviering weer af te remmen. „Hij vernam dat met pijn in het hart”, aldus Gänswein in het interview, dat hij gaf nog voordat Benedictus donderdag begraven werd.

Die timing was niet zo heel netjes, vond Tom Zwaenepoel, „omdat paus Franciscus uiteindelijk ook veel moeite deed om zijn voorganger te eren”. De zittende paus is slecht ter been en zit daarom in een rolstoel. Donderdag stond hij met moeite op en zette enkele stappen naar de kist, vooraleer te buigen en de kist te zegenen. De kist van Benedictus is in de pauselijke crypte van de Sint-Pietersbasiliek bijgezet.

Aan de zijkant van het Sint-Pietersplein, een beetje op een afstand van het hele gebeuren, stond een groepje jonge scouts uit het Toscaanse Pisa. De jongeren zeiden dat ze meer affiniteit voelen met Franciscus, omdat die dichter bij de mensen lijkt te staan, maar gaven ook toe te jong te zijn om Benedictus echt te hebben gekend. Toch onderbraken ze hun wintervakantie in Rome onmiddellijk om bij de uitvaart te zijn. „Want wij zijn katholieke scouts”, zei Massimo Cortopassi (20). „We proberen te leven volgens de waarden die we van kindsbeen af hebben meegekregen. En om dat te doen, hoef je niet eens elke week naar de mis.”