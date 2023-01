Regering-Biden wil opnieuw drastisch optreden tegen illegale immigratie aan de zuidgrens

De VS gaat met onmiddellijke ingang Cubanen, Haïtianen en Nicaraguanen die illegaal de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken, afwijzen. Dat kondigde Joe Biden donderdag aan tijdens een toespraak. Als alternatief wil zijn regering gedurende twee jaar 30.000 mensen per maand uit de drie landen de mogelijkheid bieden om legaal te werken, op voorwaarde dat ze legaal de VS binnenkomen. Dezelfde maatregel gold al sinds afgelopen oktober voor Venezolaanse migranten. Tegelijk wil Biden drastisch optreden tegen migranten die de grens met Mexico illegaal oversteken.

De aankondigingen kaderen in een poging om controle te krijgen over de toegenomen immigratie vanuit Latijns-Amerika. De Amerikaanse president staat onder toenemende druk om het hoofd te bieden aan migratiepieken aan de zuidgrens. Veel migranten komen uit Cuba, Haïti, Nicaragua en Venezuela. Met het nieuwe beleid hoopt de regering van Biden Latijns-Amerikaanse migranten af te schrikken om überhaupt de lange reis naar het noorden te beginnen.

Afgelopen jaren zetten de VS al veel migranten die illegaal de grens overkwamen terug naar het zuidelijke buurland. De autoriteiten beriepen zich daarbij op de zogeheten ‘Title 42’, een controversiële gezondheidsmaatregel uit 2020 die het mogelijk maakt om migranten aan de grens tegen te houden op grond van de bestrijding van infectieziekten, zoals het coronavirus. Na maanden van juridisch getouwtrek tussen de regering-Biden en Republikeinse bestuurders, werd deze regel half december weer ingetrokken.

Het nieuwe beleid zou ertoe kunnen leiden dat 360.000 mensen uit Cuba, Nicaragua, Haïti en Venezuela binnen een jaar legaal de VS binnenkomen. Alleen al afgelopen november werden migranten uit de vier betreffende landen 82.286 keer bij de grens tegengehouden.

Lees ook: Migranten gedropt in de ‘achtertuin van Harris’ als een politieke stunt