Provincie Noord-Holland kan vlees- en visreclame niet zomaar verbieden

Het leek zo’n ferm besluit. De provincie Noord-Holland wil in bushokjes niet langer reclames zien voor vlees, vis of producten met fossiele brandstof (vliegreizen, auto’s). Een motie waarin dit verbod werd gevraagd, werd vlak voor Kerst aangenomen. En het provinciebestuur voert die uit.

PvdA-Statenlid Alphons Muurlink noemde de motie, die hij samen met GroenLinks indiende, „een logische stap” richting duurzaam beleid. „Reclame is bedoeld om gedrag te beïnvloeden. We vinden daarom dat reclames die aanzetten tot gedrag dat niet in lijn is met een duurzame toekomst, niet vertoond moeten worden.”

Maar, zoals wel vaker, is de uitvoering van ferme besluiten lastiger dan het nemen ervan. De provincie gaat bijvoorbeeld alleen over de bushaltes langs de provinciale wegen, niet over de bushokjes binnen gemeentegrenzen.

Er is nog veel onduidelijk

Bovendien is het de vraag of zo’n reclameverbod juridisch kan. De provincie heeft beheer en exploitatie van haar bushaltes uitbesteed aan het bedrijf OFN en reclame-exploitant Clear Channel Nederland. Het contract loopt nog in ieder geval tot eind dit jaar. Volgens een woordvoerder van de provincie gaat het reclameverbod per direct in. Maar in het contract is alleen vastgelegd dat de provincie kosteloos mag ingrijpen bij reclames die in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code-regels. Over een ruimer verbod moet op zijn minst nog gesproken worden, bevestigen betrokkenen.

Volgens directeur Raymond van Kasterop (Clear Channel Nederland) is nog veel onduidelijk. „We weten nu niet meer dan een eenzijdig mailtje, waarin de provincie ons in kennis stelt van haar voornemen. Maar wat mag er nu wel of niet? Een advertentie van McDonald’s is evident, maar mag een advertentie van Albert Heijn met een reeks bonus-artikelen, waaronder iets van vlees, ook niet? Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.”

Directeur Eric Kip van mediaexploitant Global (een van de grootste in buitenreclames) spreekt in een column voor de vakuitgave Marketing Reports over een „volstrekt zinloos verbod”, waarbij „de toenemende betutteling van de overheid steeds verder gaat. Het betreft hier allemaal producten die volledig legaal verkrijgbaar zijn en waar meer dan negentig procent van de Nederlandse bevolking zonder restrictie gebruik van maakt”.