‘Politiek proces’ tegen Wit-Russische Nobelprijswinnaar Bialiatski begonnen

De rechtszaak tegen Nobelprijswinnaar en voorman van mensenrechtenorganisatie Viasna, Ales Bialiatski is donderdag begonnen in Minsk. Samen met drie andere Viasna-leden staat hij terecht voor het smokkelen van geld naar Wit-Rusland, bedoeld voor de financiering van protesten tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko in 2020. Hen hangt zeven tot twaalf jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Critici zien het proces als politieke vergelding voor hun mensenrechtenwerk.

De zestigjarige Ales Bialiatski werd in juli 2021 door de Wit-Russische veiligheidsdiensten gearresteerd tijdens een inval in verschillende kantoren van Viasna (Wit-Russisch voor ‘Lente’). Sindsdien wacht hij zijn proces in voorlopige hechtenis af, verstoken van bezoeken van zijn familieleden. Bialiatski, in oktober nog voor zijn politieke activisme beloond met de Nobelprijs voor de Vrede, is een van de meest vooraanstaande Wit-Russen die werd opgepakt na de grote protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko. Inmiddels telt het land 1.348 politieke gevangenen.

Verschillende tegenstanders en activisten ontvluchtten Wit-Rusland in de voorbije jaren vanwege het repressieve regime. Zo verblijft het merendeel van de Viasna-leden in ballingschap in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Ales Bialiatski zelf bleef, ondanks het hoge risico op juridische en politieke vergelding, in zijn thuisland.

Betwiste verkiezingen

Bialiatski, sinds het begin van de jaren tachtig politiek actief, was altijd een groot voorstander van de oprichting van een soevereine en onafhankelijke Wit-Russische staat. In de context van toenemende Russische invloed van de voorbije eeuwen, verdedigde Bialiatski vurig het behoud van de Wit-Russische taal en cultuur. Zo richtte hij het Wit-Russische Volksfront op, met als grootste doel de nationale identiteit erkennen. De beweging wierp zich in de jaren negentig op tot de belangrijkste oppositiepartij van de in 1994 aan de macht gekomen Aleksandr Loekasjenko.

In de zomer van 2020 leidde de herverkiezing van Loekasjenko (voor een zesde termijn) tot ongekende demonstraties. De uitslag, Loekasjenko won met 80 procent van de stemmen, werd door verschillende internationale waarnemers betwist. Zo waren internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) niet welkom bij de verkiezingen. Uit protest bracht de Viasna-beweging wekenlang tienduizenden mensen op de been in Minsk en andere steden. Loekasjenko’s beantwoordde de binnenlandse onrust met massa-arrestaties en verbanningen.

