Oostenrijkse justitie opent onderzoek naar ski-ongeluk waarbij Nederlander omkwam

De Oostenrijkse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar een ski-ongeluk waarbij een 28-jarige Nederlander is omgekomen. Ze gleed op nieuwjaarsdag uit in het gebied rond de Hintertuxer gletsjer. Daarbij kwam ze hard ten val op de ijzige piste waarop ze zich begaf en brak daarna vermoedelijk door een vangnet. Vervolgens stortte ze van de berg en kwam ze tot stilstand tegen een boom. Justitie gaat na of sprake is van nalatigheid van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de veiligheid in het gebied, meldden lokale media woensdag.

Bij het ongeval raakte ook een andere 27-jarige vrouw zwaar gewond. Haar val van de berg eindigde in een rotsachtig gebied. Justitie gaat na of er sprake is van dood door schuld en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Het duo daalde af van een rode piste, die vanwege ijs erg glad was. Rood is het tweede moeilijkheidsniveau, na blauw en voor de zwarte piste. Vanwege de voor de tijd van het jaar hoge temperaturen in Europa zijn veel skigebieden onbegaanbaar. In lager gelegen skigebieden is de sneeuw weggesmolten en op hogere punten zijn veel pistes glad vanwege ijs. De Hintertuxer gletsjer zit op ruim 3.000 meter hoogte.

Doordat bepaalde skigebieden zijn omgeven met gras, zijn voor de veiligheid veel pistes gesloten. Daardoor neemt de drukte toe in gebieden die nog wel open zijn. In de omgeving van de Hintertuxer gletjser, waar zaterdag het dodelijke incident plaatsvond, zijn woensdag meerdere zwaargewonden gevallen, onder meer door een botsing (ook op een rode piste). De politie heeft getuigen van het incident opgeroepen zich te melden, omdat een van de afdalers na het ongeval is vertrokken. Eerder op de dag zijn twee andere skiërs zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.