OM zegt sorry tegen onterecht veroordeelde Frank Vick, die daar lang op heeft moeten wachten

Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan Frank Vick, die onterecht veroordeeld werd voor de Pettense campingmoord. De landelijk hoofdadvocaat-generaal Mariëtte Bode van het OM schrijft in een mail aan Vick en zijn advocaat dat zij het leed betreuren dat Frank Vick is aangedaan en dat het OM daarvoor oprechte excuses aanbiedt. Bode schrijft dat ze zich realiseert dat de excuses te lang op zich hebben laten wachten.

De Duitser Frank Vick werd midden jaren negentig veroordeeld vanwege het doodsteken van zijn schoonvader, op een camping in het Noord-Hollandse Petten. Hij werd vooral veroordeeld op basis van zijn eigen, aanvankelijk bekennende verklaringen; aanvullend bewijs was er niet. Later trok Vick zijn verklaringen weer in: hij stelde onder druk te zijn gezet door de politie. Hij probeerde jarenlang met zijn advocaat Niels van Schaik voor elkaar te krijgen dat de zaak opnieuw zou worden behandeld.

Nadat een deskundige vaststelde dat de verklaringen van Vick verschillende kenmerken hebben die gebruikelijk zijn bij valse bekentenissen, oordeelde de Hoge Raad in 2021 dat de zaak opnieuw moest. Dit jaar werd Frank Vick, ruim 25 jaar nadat hij veroordeeld werd, alsnog vrijgesproken. Maar excuses lieten, ondanks toezeggingen, op zich wachten, zo vertelde advocaat Niels van Schaik eind december tegen NRC.

Frank Vick deed in 2021 bij NRC zijn verhaal: ‘Voor altijd ben ik een andere Frank dan vóór de moordzaak’

Alternatieve scenario’s

Maar het OM heeft nu dus van zich laten horen. Landelijk hoofdadvocaat-generaal Bode schrijft dat het onderzoeksteam van de politie destijds „onvoldoende nader onderzoek” uitgevoerd heeft om te controleren of de verklaringen van Vick wel juist waren. Ook zijn geen alternatieve scenario’s onderzocht, terwijl daar wel aanleiding voor bestond. Het OM realiseert zich, zo schrijft Bode, dat de veroordeling en de lange duur totdat er vrijspraak volgde een enorme impact op het leven van Vick hebben gehad. Gesprekken over de nog uit te keren schadevergoeding lopen nog. Advocaat Van Schaik spreekt van „zeer nette excuses. Hier heeft Frank echt wat aan, en zat hij op te wachten.”

Van het gerechtshof Amsterdam, de instantie die Vick in de jaren negentig onterecht veroordeelde, hoorde de advocaat nog niets. „Dat is voor mijn cliënt nog steeds heel vervelend. Maar we blijven hopen dat ook die excuses alsnog zullen volgen.”