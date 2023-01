Oekraïense economie kromp met 30 procent na Russische invasie

De economie van Oekraïne is in 2022 met 30,4 procent gekrompen. Dat is de raming van het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Het is de sterkste krimp sinds het land in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. In 2021 groeide de economie van Oekraïne nog met 3,4 procent.

Toch is de economische krimp als gevolg van de Russische invasie minder sterk dan verwacht, zegt minister Joelija Svyrydenko. Dat kwam volgens haar onder meer door de successen van de Oekraïense strijdkrachten op het slagveld en de snelheid waarmee beschadigde of vernietigde infrastructuur is hersteld.

Ook de „systematische financiële steun van internationale partners” stelde Oekraïne volgens haar in staat om de krimp in bedwang te houden. Volgens Svyrydenko zetten de aanhoudende raketaanvallen op de energie-infrastructuur wel druk op de bedrijvigheid.

