Noord-Koreaanse drone vloog in veiligheidszone om presidentieel paleis in Seoul

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft alsnog toegegeven dat een Noord-Koreaanse drone op Tweede Kerstdag korte tijd heeft rondgevlogen in de no-flyzone boven het presidentieel paleis in Seoul. Die dag vlogen vijf Noord-Koreaanse drones urenlang boven Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse defensie stuurde straaljagers op de drones af, maar slaagde er niet in ze neer te halen.

Het leger ontkende tot nu toe dat de drones in de buurt van het presidentieel paleis waren geweest, maar moest donderdag alsnog erkennen dat een van de onbemande vliegtuigen daar toch in was geslaagd. In een straal van 3,7 kilometer rondom het kantoor van de president is alle vliegverkeer verboden.

Volgens het ministerie van Defensie zou een van de drones het gebied vanuit het noorden zijn binnengedrongen. Het ministerie benadrukt dat er geen enkel risico is geweest voor mensen in het gebied. Ook is de drone niet „in de buurt van belangrijke veiligheidsvoorzieningen geweest”, schrijft het ministerie.

De vijf drones kwamen op 26 december rond half elf ’s ochtends het Zuid-Koreaanse luchtruim binnen bij de grensstad Gimpo, ten noordwesten van Seoul. Van daaruit verspreidden ze zich en vlogen urenlang over verschillende steden. Het Zuid-Koreaanse leger probeerde zonder succes de drones met straaljagers en met een helikopter neer te halen. De legerleiding heeft excuus aangeboden voor het falen.

Overrompeld

Experts waren verbaasd over de trage reactie van het Zuid-Koreaanse leger. „Het leger werd overrompeld”, zei Cha Du-hyeogn, veiligheidsadviseur van oud-president Lee Myung-bak en nu onderzoeker van het Asan Institute for Policy Studies in Seoul tegen de nieuwssite van Al Jazeera. „Alle responssystemen zullen opnieuw onderzocht moeten worden.”

Volgens president Yoon Suk-yeol toont het incident aan dat de paraatheid van het leger „sterk te wensen overlaat”. In een spoedbijeenkomst van het kabinet meteen na het incident had Yoon al gewezen op de noodzaak van „een intensievere training”.

De president kondigde bovendien aan dat een speciale militaire eenheid wordt gevormd voor dit soort aanvallen met kleine drones. Ook wil hij dat zijn land zelf drones ontwikkelt met zogeheten stealth-techniek, die ze vrijwel onzichtbaar maakt voor radar.

Yoon gaf vorige week zijn voorganger Moon Jae-in de schuld van de gebrekkige paraatheid. Moon zocht een paar jaar geleden toenadering tot de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In 2018 waren er verschillende ontmoetingen tussen de twee leiders. In dat jaar werd ook een akkoord gesloten waarin beide partijen beloofden vijandige activiteiten in het grensgebied te staken. Het akkoord heeft onder meer bufferzones gecreëerd in beide landen.

President Yoon, die een hardere lijn tegenover Noord-Korea voorstaat dan zijn voorganger, zei woensdag dat hij het akkoord zal opschorten als zich opnieuw een incident voordoet. Yoon zei dat Zuid-Korea zal terugslaan als het noorden het luchtruim nogmaals schendt. Het „risico van een escalatie”, zei hij daarbij voor lief te nemen.

Rakettest

De spanningen tussen de twee landen, die nog altijd formeel in oorlog zijn, lopen regelmatig op. Noord-Korea is al maanden actief met onder meer het uitvoeren van rakettesten en nucleaire dreigementen. Noord-Korea heeft in 2022 bijna zeventig rakettesten uitgevoerd, dat is drie keer zoveel als in enig ander jaar sinds Kim Jong-un aan de macht kwam.

In september 2022 namen de Noord-Koreanen een nieuwe wet aan, die onderhandelen over het bezit van kernwapens verbiedt. Sindsdien simuleert het land aanvallen op Zuid-Koreaanse doelen met tactische kernwapens. Kim Jong-un zei toen dat Noord-Korea bij bedreiging van de bevolking, het leiderschap of het bestaan van het land, automatisch een „preventieve nucleaire aanval” zal uitvoeren.

„Praten over ontwapening is op dit moment niet aan de orde”, zei David Schmerler van het Center for Nonproliferation Studies in Monterey tegen persbureau Bloomberg. In 2017 besloot de VN-Veiligheidsraad nog tot sancties tegen Noord-Korea nadat het land een kernproef uitvoerde. De kans dat na een eventuele nieuwe kernproef zwaardere sancties zouden volgen, lijkt op dit moment uitgesloten. Rusland en China zullen daarover zeker een veto uitspreken.

Dat is volgens Lee Sang-keun, directeur van het Institute for National Security Strategy in Seoul, mogelijk zelfs een van de redenen voor het schenden van het Zuid-Koreaanse luchtruim. „Door nu de spanning op te voeren creëren ze een voorwendsel voor een nieuwe kernproef.”