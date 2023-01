Noord-Koreaanse drone vloog in omgeving presidentiële kantoor Zuid-Korea

Een Noord-Koreaanse drone is vorige week doorgedrongen tot de no-flyzone in de omgeving van het presidentiële kantoor in Seoul. Dat heeft de Zuid-Koreaanse legerleiding donderdag bekendgemaakt, zo meldt persbureau Reuters. De drone behoorde tot vijf Noord-Koreaanse drones die op Tweede Kerstdag urenlang over Zuid-Korea vlogen, waarna het leger onder meer straaljagers moest inzetten in een poging de objecten neer te halen, wat niet lukte.

Het leger in Zuid-Korea ontkende eerder dat een van de drones in de buurt van het presidentiële kantoor had gevlogen, maar heeft het donderdag toch toegegeven. Volgens een woordvoerder vloog het onbemande vliegtuig niet rechtstreeks over het kantoor van president Yoon Suk-yeol. Ook bood de Zuid-Koreaanse legerleiding haar excuses aan dat ze er niet in was geslaagd om de vijf drones neer te halen. Volgens president Yoon Suk-yeol toont het incident aan dat de paraatheid van het leger „sterk te wensen overlaat”.

Het is de eerste keer in vijf jaar dat Noord-Koreaanse drones het luchtruim van Zuid-Korea zijn binnengedrongen. Yoon Suk-yeol heeft gewaarschuwd dat als Noord-Korea nog eens het Zuid-Koreaanse luchtruim binnendringt, hij het militaire verdrag tussen de twee landen uit 2018 zal opzeggen. Dat verdrag heeft onder meer bufferzones gecreëerd in de buurlanden, die nog altijd formeel zijn verwikkeld in een oorlog. Tussen de twee Korea’s brak in 1950 een oorlog uit, in 1953 werd een wapenstilstand gesloten.

De spanningen tussen de twee landen lopen regelmatig op. Noord-Korea is al maanden actief met onder meer het uitvoeren van rakettesten en nucleaire dreigementen. Sinds september 2022 namen de Noord-Koreanen een nieuwe wet aan, die onderhandelen over het bezit van kernwapens verbiedt. Sindsdien simuleert het land aanvallen op Zuid-Koreaanse doelen met tactische kernwapens. Kim Jong-un zei destijds dat Noord-Korea bij bedreiging, zoals de bedreiging van de bevolking, het leiderschap of het bestaan van het land, automatisch een „preventieve nucleaire aanval” zal uitvoeren.