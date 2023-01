Noah en Emma vorig jaar populairste babynamen

Nederlandse ouders noemden hun kinderen in 2022 het vaakst Noah, Emma of Sam. De burgerlijke stand noteerde vorig jaar 677 keer de naam Emma voor een meisje en 871 keer de jongensnaam Noah. Zowel meisjes als jongens kregen de naam Sam, in totaal kwam die naam 581 keer voor. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank donderdag bekendgemaakt in een overzicht van babynamen die minimaal 25 keer zijn voorgekomen.

Korte namen met twee lettergrepen zijn populair in Nederland. De meestgekozen namen hebben vier of vijf letters. Ouders die een meisje kregen, gaven hun kind opvallend vaak een naam die eindigt op een ‘a’: de drie populairse meisjesnamen zijn Emma (677), Julia, (655) en Mila (624), terwijl ook Olivia (591), Yara (559) en Nora (524) bovengemiddeld vaak voorkwamen. In 2021 was Julia (753) de populairste meisjesnaam.

Hoewel minder ouders hun zoon vorig jaar Noah noemden ten opzichte van 2021, handhaaft die naam zich wel bovenaan de lijst van meestgekozen jongensnamen. Verder valt op dat vaders en moeders van een jongen vaak voor een naam beginnend op een ‘L’ hebben gekozen, zo waren Liam (666), Luca (664) en Lucas (652) na Noah het populairst.

Na Sam was Isa (377) vorig jaar de meest gekozen naam voor zowel jongens als meisjes, gevolgd door Bo (305), Jip (282) en Lou (279). In Nederland zijn - gemeten tot november 2022 - vorig jaar volgens de Sociale Verzekeringsbank ruim 168.000 kindjes geboren, ruim 86.000 jongens en 82.000 meisjes. De verhouding is vergelijkbaar met 2021: ook toen werden ruim 4.000 meer jongens geboren.

