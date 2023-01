Minister Kuipers vraagt OMT om advies over vluchten uit China

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) heeft het Outbreak Management Team (OMT), het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en een reeks andere organisaties gevraagd om advies over coronamaatregelen voor vluchten uit China. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De adviezen moeten vrijdag al af zijn, en het kabinet wil diezelfde dag een besluit nemen.

Kuipers wil weten wat de organisaties vinden van maatregelen die op Europees niveau besproken zijn, zoals een verplichte test voor vertrek van China naar de Europese Unie en het testen van afvalwater van vliegtuigen uit China. Woensdag sprak een crisisraad van de EU af om lidstaten „sterk aan te moedigen” de adviezen op te volgen. Italië stelde tests voor reizigers uit China als eerste Europese land verplicht, en deze week volgden meer landen.

De vraag is nog of Nederland maatregelen als een testplicht kan invoeren. De tijdelijke coronawet is namelijk in mei vorig jaar uitgewerkt, en een permanente wet tegen ziekte-uitbraken is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen. Minister Kuipers vroeg de Senaat donderdag in zijn brief de wet „zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen”.

