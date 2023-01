Iran waarschuwt Frankrijk om spotprenten ayatollah Khamenei

Iran heeft de Franse regering woensdag gewaarschuwd over de „beledigende” spotprenten over de hoogste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei. De afbeeldingen zijn gepubliceerd in een speciale editie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken belooft een „vastberaden en effectieve reactie”, zonder duidelijk te maken wat die reactie precies zou inhouden.

Charlie Hebdo lanceerde op 8 december een wedstrijd voor spotprenten over Khamenei. Het weekblad deed dit naar eigen zeggen om „de strijd van Iraniërs die vechten voor hun vrijheid te steunen” door de „religieuze leider uit een ander tijdperk belachelijk te maken” en hem op deze manier „terug te sturen naar de vuilnisbak van de geschiedenis”. Binnen enkele weken zou het blad wereldwijd meer dan 300 tekeningen en duizenden bedreigingen hebben ontvangen.

Charlie Hebdo publiceerde woensdag tientallen spotprenten, waarop Khamenei onder meer wordt gestenigd door naakte vrouwen, wordt opgehangen aan het haar van Mahsa Amini en waarop over hem heen wordt geplast. Amini overleed onlangs nadat ze was opgepakt door de religieuze politie vanwege het verkeerd dragen van een hoofddoek, waarna grote protesten uitbraken.

Woensdag zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de spotprenten dat de publicatie „niet zonder een doeltreffende reactie” zal blijven. „We zullen niet toestaan dat de Franse regering alle grenzen overschrijdt.” Volgens de minister heeft Frankrijk „absoluut het verkeerde pad gekozen”. De Franse regering heeft vooralsnog niet gereageerd op de kritiek uit Iran.

De publicatiedatum van de tekeningen valt in dezelfde week als de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, in januari 2015. De aanslag, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen, volgde na publicatie van cartoons over profeet Mohammed. Cartoonist Laurent Sourisseau, uitgever van Charlie Hebdo, zei dinsdag in een Franse radio-uitzending dat de tekeningen „het Iraanse regime misschien niet zullen bevallen”, maar volgens hem „doet dat er niet toe”. Sourisseau overleefde de aanslag in 2015 en leeft sindsdien onder politiebescherming, maar zegt niet bang te zijn voor een nieuwe aanval. „We hebben nog steeds het recht om te tekenen wat we willen.”