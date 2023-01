Iraanse steractrice Taraneh Alidoosti op borgtocht vrij

In Iran is de bekende actrice Taraneh Alidoosti woensdag op borgtocht vrijgelaten. Dat melden diverse internationale persbureaus. Alidoosti werd vorige maand gearresteerd omdat zij haar steun zou hebben uitgesproken voor het inmiddels maanden durende protest tegen het Iraanse regime.

Begin december plaatste de actrice op Instagram een bericht waarin ze haar steun uitsprak voor de eerste persoon die door het Iraanse regime werd geëxecuteerd vanwege zijn rol in de protesten. Ook plaatste een foto van zichzelf zonder hoofddoek. Of Alidoosti vanwege die post werd aangehouden is onduidelijk. Volgens het staatspersbureau IRNA zou ze „ongefundeerde” claims hebben gedaan en „provocerend materiaal” hebben gedeeld.

Op beelden die veelvuldig op sociale media zijn gedeeld, is te zien hoe de 38-jarige actrice met een bos bloemen de gevangenis uit loopt. Opvallend is dat ze haar haar niet bedekt heeft, terwijl het voor vrouwen in Iran verplicht is om een hoofddoek te dragen.

Oscar

De 38-jarige Alidoosti werkte vaak samen met filmmaker Asghar Farhadi en vergaarde daarmee in binnen- en buitenland bekendheid. Een van haar bekendste rollen is die in de Iraanse film The Salesman uit 2016, eveneens van Farhadi. Die productie won in 2017 een Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film.

De protesten tegen het Iraanse regime begonnen in september, toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed na een hardhandige arrestatie door de Iraanse zedenpolitie die haar oppakte omdat ze geen hoofddoek droeg. Tijdens de protesten zijn volgens mensenrechtenorganisaties al honderden mensen omgekomen en inmiddels zijn er tientallen demonstranten door het Iraanse regime ter dood veroordeeld.

Begin december werd de eerste persoon geëxecuteerd. De 23-jarige man Mohsen Shekari, was een Iraanse mensenrechtenactivist die eind september werd gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege het voeren „van oorlog tegen God”.