Grote ontslagronde Amazon: ‘te snel mensen aangenomen’

De Amerikaanse webwinkel Amazon ontslaat de komende weken ruim 18.000 werknemers. Dat heeft topman Andy Jassy bevestigd na berichtgeving van zakenkrant The Wall Street Journal

De ontslagronde bij Amazon (omzet in 2021: 400 miljard euro) is de meest omvangrijke van een reeks ontslagen bij grote Amerikaanse techbedrijven, die de afgelopen maanden zwaar zijn getroffen door de economische onzekerheid. Amazon is met 1,5 miljoen werknemers na supermarktketen Walmart de grootste werkgever van de Verenigde Staten. In Amazons distributiecentra werken wereldwijd 1,2 miljoen mensen.

Eerder kondigden onder meer Meta (11.000 ontslagen) en Twitter (3.750) aan dat werknemers moesten vertrekken. Ook softwarebedrijf Salesforce meldde deze week 10 procent van zijn staf te ontslaan, wat neerkomt op 7.000 ontslagen.

Met de ontslagronde worden onder meer de afdeling personeelszaken en Amazons fysieke winkels getroffen. De webwinkel – de grootste ter wereld – heeft de laatste jaren met Amazon Fresh en Amazon Go hightech winkels in gebruik genomen, waarbij klanten producten kopen zonder af te hoeven rekenen bij een fysieke kassa.

Eerder kondigde Amazon al aan kosten te besparen op de apparatendivisie, onder meer verantwoordelijk voor de Kindle e-reader en Alexa-spraakcomputer. Ondertussen opent het bedrijf minder snel distributiecentra, om kosten te besparen.

Lees ook deze reportage: ‘Een dagje in het sorteercentrum van Amazon bij Schiphol: ‘Sommigen komen aan als zombies’

Nieuws werd gelekt

Volgens Jassy – die de beslissing toelichtte in een blogpost – zijn „economische onzekerheid” en het „te snel aannemen van personeel” de belangrijkste redenen voor de ontslagronde. Het bedrijf zag de omzet in coronatijd snel toenemen en nam daarop veel nieuw personeel aan. Amazon blijkt echter, net als veel andere techbedrijven, niet in staat dat groeitempo vol te houden.

De getroffen werknemers worden pas op 18 januari geïnformeerd. Dat Amazon nu al met de ontslagen naar buiten komt is omdat „het nieuws werd gelekt door een van onze teamgenoten”, aldus Jassy.

Voor zover bekend worden Amazon-werknemers in Nederland niet getroffen. In Amsterdam werken tientallen werknemers op Amazons kantoor van AWS, Amazons winstgevende clouddivisie. Bestuurder Michiel Al van vakbond FNV zegt ook „geen signalen” te hebben ontvangen dat er mensen moeten vertrekken bij Amazons sorteercentrum vlak bij Schiphol. In het centrum in Rozenburg – Amazons enige distributiecentrum in Nederland – werken 130 mensen.

De beurskoers van Amazon daalde het afgelopen jaar met bijna 50 procent, de scherpste daling van het aandeel sinds het barsten van de dotcom-bubbel in 2000. Als gevolg van de koersdaling verloor het bedrijf 840 miljard dollar in marktwaarde. Het vermogen van Amazon-oprichter Jeff Bezos is als gevolg van de dalende beurskoers inmiddels eveneens met de helft gedaald, naar ruim 100 miljard dollar.