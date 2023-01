Drinken in een droge maand: verrassende alternatieven voor alcohol

Alleen even geen alcohol. Natuurlijk mag je wel drínken. Het grootste misverstand rond Dry January is dat dat niet mag.

Of je mee wilt doen aan de gekte is aan jou. Ik heb genoeg vrienden die met gemak een maand zonder alcohol kunnen, maar die weigeren om vanaf 1 januari mee te draven in de nuchtere kudde. Uit principe, want het zijn nu eenmaal mensen met karakter.

Toegegeven, er valt wat voor te zeggen om niet precies de grauwste maand van het jaar uit te kiezen voor deze uitdaging. Bovendien zijn de gezondheidsvoordelen groter wanneer je niet één maandje cold turkey gaat, maar een gematigd drinkpatroon in je levensstijl incorporeert. Daar hoor ik ze eigenlijk nooit over trouwens.

Maar als je je nu toch in Dry January hebt gestort (zoals ik), of enkel een dalurenkaart bij de blauwe knoop hebt, hier het goede nieuws: er zijn ontzettend veel lekkere en verrassende alternatieven om je glas mee te vullen. Drankjes die net zo gezellig zijn als hun katerige tegenhangers, en die bovendien wonderbaarlijk goed helpen bij het volhouden van die andere goede voornemens: afvallen en stoppen met roken.

‘Alcoholvrij’ kun je trouwens niet over één kam scheren. Het aanbod is groot, en net als bij alcoholrijke dranken begint het vinden van iets ‘lekkers’ bij het kennen van je eigen smaakvoorkeuren. Daarnaast zijn er grote verschillen in kwaliteit. Hier tip ik het beste van alcoholvrij (<0,5 procent) bier, wijn, bubbels, sterk – en nog wat spannends. Meer suggesties zijn te vinden op alcoholvrij-platform whattodrink.nl.

Bier

De wonderboy binnen de categorie alcoholvrij, vaak niet meer van ‘echt’ te onderscheiden. Bierfans kan ik aanraden om 0.0 – alcoholvrij bier in de Lage Landen van Frits Dunnink te lezen. Een van zijn beste tips: let bij alcoholvrij bier éxtra op de houdbaarheidsdatum. De smaak van oude hop valt nog meer op als er geen alcohol is om die te verbloemen.

In de supermarkt zijn al veel goede ‘no & low’-bieren verkrijgbaar, maar het is helemaal een feest om rond te neuzen in de fijne webshop ondernulpuntvijf.nl. Je vindt er meer dan 150 bieren met minder dan 0,5 procent alcohol – en, uiteraard, een Dry January-pakket. Hier een paar persoonlijke favorieten: geweldige turbo-IPA Mash Gang Stadium Craft (prachtig blikje) en een lichtere van lokale held Troost Virgin IPA, de krachtige koffiestout Galea Holy Roasty en coffee porter Lola, lekker ziltig citrus-blondbier Naeckte Lichtekooi en de blonde Deense klassieker To Øl Implosion. Als je het wat gekker wilt, ga je naar de dorstlessende exotische fruitbieren Mikkeler Yuzu en Caraxes of het werkelijk over-the-top Poolse sour beer Free Gelato Berries & Cream van Funky Fluid, met framboos, braam en marshmallows (Alle bieren van € 2,50 tot € 4,75).

Wijn

Alcoholvrije wijn blijft moeilijk, vanwege ons eigen verwachtingspatroon (en bedankt, bier). Begin er alleen aan als je kunt accepteren dat het anders smaakt dan gewone wijn. Denk aan de eerste keer dat je thee zonder suiker proefde, of cola light. En kies op basis van je persoonlijke smaakprofiel.

Van de beste alcoholvrije wijnen die ik onlangs proefde, kwamen er veel uit Zuid-Afrika. De soepele witte allemansvriend Cognato White bijvoorbeeld: meloen, zoete groene appel, helemaal in balans (€ 8,99, nixennix.com). Uit dezelfde Zuid-Afrikaanse stal komt de uitstekende sauvignon van Lautus (€ 7,69, gall.nl), dat ook een goede rode blend heeft. Nog een soepele rode Afrikaanse doordrinker voor bij de borrelplank is Norah’s Valley Velvet Red, met krachtig fruit en lekker veel kruidigheid (€ 11,95, africanwines.nl). Duitsers doen het ook goed: houd je van wat steviger rood, neem dan de Strauch & Weissbach Rouge Pur met donker fruit en fijne tanninen (€ 12,99, amavine.nl ) of de Leitz Zero Point Five Cabernet Sauvignon, waarin je echt de zwarte bessen van de cabernet proeft (€ 9,95, pasteuning.nl). Een echte goede witte Duitse sauvignon blanc is die van Becker (€ 9,95, naaktedruiven.nl). Andere uitstekende alcoholvrije wijnmerken die goed verkrijgbaar zijn: Hardy’s Zero (€ 4,99, Plus), Torres Natureo (€ 7,49 bij Albert Heijn, gall.nl), en de fruitige, stevige rode Chileen Sinzero (ca. € 9, wijnspeciaalzaak).

Tip: spoel je glas voor je gaat drinken even met een drupje echte wijn: alcohol geleidt aroma’s, zo slaat de 0.0 niet dood in het glas

Bubbelwijnen

Vergeleken met platte wijnen doen die met prik het vaak beter: door de belletjes lijken ze meer op hun alcoholrijke equivalent en wordt het gebrek aan smaak verdoezeld. Ik vergeleek onlangs een paar dozijn alcoholvrije bubbelwijnen en wat bleek: de prijs is hier toch wel een indicatie voor de kwaliteit, en Duitse bioproducenten sprongen er positief uit. Mijn vijf favorieten:

JederZeit Alcoholfrei was de beste, door zijn zuiverheid en balans (€ 13,60, doktermaler.com, amavine.nl). Nog zo’n goeie bio-Duitser is Seck Zero, zeker voor liefhebbers van citrusfris (€ 14,95, naaktedruiven.nl). Een heel elegante is Odd Bird Blanc de Blancs, favoriet van champagneliefhebbers (€ 14,99, nixennix.com). Liefhebbers van rosé raad ik de prachtige fles van Kolonne/Null Rosé Prickelnd aan, vol fris rood fruit en mooi droog (€ 13,95, naaktedruiven.nl). Mensen die van ‘oxidatief’ houden (en weten wat dat is) tip ik de gastronomische bubbel Le Petit Béret Blanc de Blancs 0.0, mineraal en puur van smaak (€ 7,95, vinify.nl).

Gedistilleerd

Het Britse merk Seedlip baande met succesnummer Spice 94 (€ 27,99, gall.nl) in 2015 de weg voor non-alcoholic spirits – botanische distillaten die heel overtuigend gin en andere sterke dranken vervangen in alcoholvrije mixen en ‘mocktails’. Sindsdien is er een wildgroei aan ‘sterk 0.0’ op de markt, de meeste behoorlijk aan de prijs, en met grote kwaliteitsverschillen.

In de categorie ginvervangers is die van Ceder’s Wild een goede benchmark (€ 22,99, nixennix.com). Ook heb ik een zwak voor de lavendelige Fluère Original, een leuk Nederlands merk in mooie art-decoflesjes (€ 9,99, nixennix.com). Van de klassieke ginmerken sprong Tanqueray Alcohol Free 0,0% eruit (€ 20,99, gall.nl). Om een goeie aperol te maken neem je de Nona Spritz (vanaf € 12,99) of Abstinence Blood Orange (€ 16,99). En probeer zeker het steengoede digestief Lyre’s Coffee Originale (€ 24,99) (Alles bij nixennix.com).

Mocht je van plan zijn om Dry January te gebruiken om mocktailexpert te worden, dan is het boek Mindful Mixology onmisbaar. Geschreven door Derek Brown, prijswinnend bartender die zelf nauwelijks meer drinkt.

Ander spannends

Voor wie het aandurft een stapje verder te gaan: de Yamilé van Muri, gemaakt door distilleerder Murray Paterson en chef-kok Ioakeim Goulidis (van het Noma Fermentation Lab), is een framboosroze mix van kefir en mede, en heeft een heel fijn bubbeltje, wat rook en zilt – hier word ik nou wild van (€ 23,99, nolow.nl). Iets minder heftig, maar ook erg lekker: de fleurige, bruisende Hophout en Veldflora Thee van het Betuws Wijndomein, met wilde bloemen (€ 13,49, nederlandsestreekwijnen.nl).

Een blijvertje bij mij thuis is de Gnista Red, Italian style. Een ‘not wine’ van druiven, sour cherry, kruiden, wodka-extract en wat spicy habanero. Dat geeft een fijne kick bij elke slok – die doordrinkfactor ontbreekt vaak bij alcoholvrij (€ 14,49, nixennix.com). En tot slot een makkelijke optie voor door de week: siroop, maar niet voor kinderen. Botivo is een aperitief met rozemarijn, alsem en appelciderazijn met sinaasappeltwist. Heerlijk bitter, zuur en intens. Uit Herefordshire en indeed very sophisticated (€ 27,99, nixennix.com).