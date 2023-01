Door Nederland gezochte Eritrese mensensmokkelaar opgepakt in Soedan

Een beruchte mensensmokkelaar is donderdag in Soedan gearresteerd in een internationale politieoperatie geleid door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat melden Openbaar Ministerie en Interpol. De 39-jarige Eritreër stond sinds oktober 2021 op de Nationale Opsporingslijst en sinds 2019 op de radar van Interpol voor migrantensmokkel, mensenhandel en andere gerelateerde misdaden.

Kidane Zekarias H., die bekend stond om zijn bijzonder wrede en gewelddadige behandeling van migranten, zou een grote criminele organisatie leiden die achter de ontvoering, afpersing en moord op Oost-Afrikaanse migranten zit. In Nederland is H. hoofdverdachte in een onderzoek van het OM en de Koninklijke Marechaussee naar migratiecriminaliteit. Nederland zal de Verenigde Arabische Emiraten om zijn uitlevering vragen.

In dezelfde zaak leverde Ethiopië in oktober vorig jaar een verdachte uit aan Nederland. Deze man, een 38-jarige Eritreër, zou tussen 2014 en 2020 een groot aantal landgenoten naar Nederland hebben laten overkomen „onder levensbedreigende omstandigheden”, zo stelt het OM. De overtocht zou het leven hebben gekost aan „talloze migranten”. De migranten in Libië werden mishandeld, gemarteld en verkracht terwijl ze vastzaten in kampen met honderden anderen.

Ook familie van migranten in Nederland zou zijn afgeperst. Pas als er grote sommen geld werden overgemaakt, mochten familieleden doorreizen. Twee jaar geleden werd de verdachte in Ethiopië opgepakt en berecht in hoofdstad Addis Abeba. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar vanwege mensensmokkel, maar wist te ontsnappen en bleef sindsdien uit handen van de autoriteiten.

