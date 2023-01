De leukste podcasts over persoonlijke ontwikkeling volgens NRC

1 Life Kit

7 Tips To Help You Get Out Of Debt

Van zelfhulpboeken tot adviesrubrieken: we willen altijd weten hoe we het leven zouden moeten leven. Hoe we kinderen opvoeden, werk leuk houden, goed slapen, etcetera. De impliciete belofte ervan – ik ga dit lezen en dan word ik een beter, gelukkiger mens – is vaak onweerstaanbaar.

De podcast Life Kit past in dat rijtje, maar gelukkig wel no-nonsense, met specifieke tips over relevante onderwerpen als hoe je gewoontes aanleert, moeilijke beslissingen neemt of meer ontspant en minder werkt. Net als al die boeken en rubrieken gaat Life Kit je leven heus niet veranderen, maar de kans is wel groot dat er een tip bij zit waar je echt iets aan hebt. En met twee à drie afleveringen per week kun je er ook makkelijk een paar laten schieten voor je weer eens denkt: ja, híér worstel ik zelf ook mee.

Naast de reguliere podcast bestaan ook de Life Kit-specials Health, Money en Parenting.

2 Met z’n allen achter de kinderwagen

#1 Roanne van Voorst

Zoals in ongeveer alle facetten van ons leven vormt ook bij het ouderschap individualisering een uitdaging. Verstedelijking, technologie, ver weg van familie wonen: het is niet gek om je als ouder soms eenzaam te voelen. We leven tenslotte al lang niet meer in een groot dorp waar je familie en je buren meehelpen op je kinderen te passen. De podcast Met z’n allen achter de kinderwagen, van schrijver en nieuwe moeder Daan Borrel, gaat zeker niet alleen over opvoeding.

In de eerste aflevering spreekt ze met toekomstantropoloog Roanne van Voorst over ethische seks, robotkinderen, je schuldig voelen voor het nemen van tijd voor jezelf, en hoe het in veel andere culturen normaal is om anderen op je kindje te laten passen, zoals het dat bij ons ook was voor de Tweede Wereldoorlog. Een podcast die inspireert om op andere manieren over opvoeden en gezamenlijk zorgen na te denken.

3 The Long Time Academy

Welcome to The Academy!

The Long Time Academy is een idealistisch project dat bewustwording verspreidt over hoe we als maatschappij omgaan met tijd. Veel stellingen heb je eerder gehoord: we werken te veel, rusten te weinig en moeten we die constante groei eigenlijk wel ambiëren? Toch is The Long Time Academy een toevoeging aan het genre meditatie-podcasts. Interessante schrijvers, denkers en wetenschappers geven diepgang aan de meditatietechnieken: je leert niet alleen hoe je kunt rusten, maar ook wat de waarde daarvan is.

Belangrijke initiatiefnemers uit verschillende gebieden laten zien dat we op veel manieren „langzamer kunnen leven”. Bijvoorbeeld door tijd te „dekoloniseren”; haast is iets wat het Westen aan andere culturen heeft opgedrongen.

Via meditaties leer je gelukkig „uit te zoomen”, een techniek waarmee je je voorouders beter zou kunnen begrijpen en waarmee je, mooi meegenomen, ook een groter inlevingsvermogen in de toekomstige aardbewoner krijgt. Hoopvolle inzichten, dat kenmerkt deze prachtig vormgegeven podcast nog het meest.

4 Klaarwakker

Trailer. Klaarwakker

Vijf journalisten uit de jongste generatie bij de Belgische krant De Standaard onderzoeken in Klaarwakker wat hen ’s nachts wakker houdt. Zo wil Jef weten wat de komst van je eerste kind met je leven doet, is Samira gefascineerd door herkomst en het gevoel van ‘thuis zijn’ en wil Kubra weten of het mogelijk is het nachtleven veiliger te maken, zonder dat het uitgaan saai wordt.

In drieluiken onderzoeken zij met wetenschappers en leeftijdsgenoten hun ervaringen. De montages zijn prachtig: ritmisch begeleiden ze de gevoelens die bij de jonge journalisten bovendrijven. Voice-overs ondersteunen de verhalen die in de strak gemonteerde reportages en studiodiscussies al ontstaan zijn.

5 Eerlijk over alchohol

Patrick Kicken

In Eerlijk over Alcohol lukt het Koos van Plateringen om zijn gasten snel op hun gemak te stellen, wellicht juist doordat hij zich zo informeel opstelt. Onverhuld vertelt de amicale RTL-presentator over zijn eigen ervaringen met alcoholisme. Zijn gasten doen hetzelfde, iedereen vanuit een andere invalshoek. Thomas Dekker worstelt als oud topsporter met leven vol extremen, radiomaker Patrick Kicken had een vader met een alcoholprobleem, presentatrice Evi Hanssen weet maar al te goed hoe hobbelig stoppen met drinken kan verlopen.

Soms is Van Plateringen wat clichématig en ook voor de korte intermezzo’s met wetenschappelijke informatie hoef je deze podcast niet te luisteren; ze blijven aan de oppervlakte. Toch hoor je zeldzame openhartigheid over een beladen onderwerp.

6 Lijf

In het drieluik Lijf onderzoekt Layla El-Dekmak hoe vrouwen naar hun lichaam (en daarmee zichzelf) kijken, hoe dit is geëvolueerd door de jaren heen en welke rol cultuur hierin speelt. Dat doet ze op een speelse, maar tegelijkertijd intieme manier.

De podcast is alleen gefocust op het perspectief van vrouwen, maar binnen die categorie zijn de sprekers wel erg divers. Jonge vrouwen, oude vrouwen, dikke vrouwen, dunne vrouwen, witte vrouwen, zwarte vrouwen, moeders, dochters, onzekere vrouwen en vrouwen die hun geld met hun uiterlijk verdienen: allen vertellen openlijk over de band met hun lichaam. De mooie montages doen eer aan de verhalen, en krijgen nog meer bijstand van een speciaal voor deze podcast geschreven lijflied.

7 How’s work with Esther Perel

My Promotion Ended Our Friendship

Haar populaire podcastserie Where should we begin, waarin je meeluistert met stellen in relatietherapie, sprak enorm tot de verbeelding. Een inkijkje in andermans misère kan een hoop inzichten opleveren. Maar beroemd relatietherapeut en seksuoloog Esther Perel richt zich de laatste jaren naast liefdesrelaties ook op werkrelaties. In How’s Work onderzoekt ze de gesprekken die we op ons werk het liefst uit de weg gaan.

De hooggespannen verwachtingen die we hebben van ons werk, zo stelt Perel, komen sterk overeen met de verwachtingen die we hebben van onze liefdespartners. En de wijze waarop we hem of haar benaderen, kan verdacht veel lijken op de patronen die ervoor zorgen dat we soms botsen met collega’s.

Elke aflevering spreekt ze daarom met twee naaste collega’s, familieleden met een bedrijf of zakenpartners. Telkens wringt er iets en geeft Perel een eenmalige therapiesessie.

Wist je dat Perel ook te gast was in Het Uur, NRC‘s interviewpodcast? Luister de aflevering hier terug, of vind ‘m in je favoriete podcastapp.

8 Scheiden met Stine

Trailer

‘Als ik bij papa ben, mis ik jou. En als ik bij jou ben, mis ik papa”, zegt elfjarige Vicky, dochter van Stine Jensen. In de podcast Scheiden met Stine gaat de filosoof en NRC-columnist op zoek naar de betekenis van scheiden. Zij stelt zich op als onderzoeker en bevraagt experts, ervaringsdeskundigen en schrijvers. Wat kost een scheiding? Hoe vaak scheiden mensen van elkaar? Waarom scheiden we eigenlijk? De kracht van podcast schuilt erin dat Jensen ook haar eigen scheiding onderzoekt. Ze gaat daarvoor in gesprek met haar ex-man Jaime. Jensen durft zich bewonderenswaardig kwetsbaar op stellen. Het levert eerlijke en soms pijnlijke dialogen op. Hij: „Ik denk dat we die scheiding allebei heel anders hebben beleefd.” Jensen: „Ja, ik denk dat het voor mij een iets grotere ramp was dan voor jou.”

9 A Thorough Examination

TRAILER: Series 1: Addicted to Food

De Britse tweelingbroers Chris en Xand Van Tulleken, beiden arts, onderzoeken waarom de één obesitas heeft en de ander niet. Xand heeft 20 kilo overgewicht en (daardoor?) een hartprobleem.

Hij weet dat zijn levensstijl ongezond is, toch lukt het niet om gezond te eten en meer te bewegen. Chris heeft een plan: samen gaan ze in gesprek met voedings- en verslavingsdeskundigen over het effect van bewerkt voedsel en kant-en-klaarproducten, in de hoop dat Xand tot inzichten komt. Het gesprek tussen Chris en een therapeut, in de derde aflevering, is verrassend en ontroerend. Zou het kunnen dat Chris onderdeel is van zijn broers probleem?

In het tweede seizoen, dat afgelopen maand uitkwam, onderzoeken de broers in hoeverre persoonlijkheden maakbaar zijn, en hoeveel er genetisch vastligt. Ook dit onderwerp geeft de twee voldoende voer om hun gezamenlijke zoektocht grappig én informatief te houden.

