Dat het Friese textielbedrijf Jan Sikkes failliet is, ‘doet pijn bij de mensen’

Wat? Jan Sikkes? In Friesland, waar winkelgebieden al langer leeglopen, kunnen mensen niet geloven dat nu ook al het „markante” Friese textielbedrijf failliet is, vertelt curator Jaap Vermeulen, die er zelf ook woont. De winkel waar allerlei soorten stoffen te koop zijn – van imitatiebont en flanel tot wafelstof en tricot – is volgens de curator belangrijk voor de sfeer in de binnensteden van bijvoorbeeld Sneek of Drachten. Dat de winkel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt, „doet pijn bij de mensen”.

Jan Sikkes reed in 1934 al op een bakfiets door het Friese Workum om hoeden en petten te verkopen. Hij opende op den duur meerdere winkels en breidde zijn assortiment uit met onder meer stoffen, kleding en behang. In de jaren tachtig opende hij ook filialen buiten Friesland. Naar eigen zeggen groeide het bedrijf daarna „uit zijn voegen”. Zo’n vijf jaar geleden opende nog een tiende en laatste filiaal in Amersfoort. „We brengen onze stoffen dan wel niet meer bij je langs per bakfiets (...), als het aan ons ligt, ontvangen we je de komende honderd jaar graag in onze winkels!” is op de site nog te lezen.

'Stoffengekkies'

Maar wie nu een lap stof wil kopen om zelf mee te naaien, kan daarvoor niet meer bij Jan Sikkes terecht. De rechtbank Leeuwarden verklaarde het bedrijf eerder deze week failliet. Alle tien de vestigingen – in onder meer Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden, Sneek en Haarlem – zijn gesloten. Meer dan honderd medewerkers – door het bedrijf zelf „stoffengekkies, interieurliefhebbers, naaiexperts en andere creatievelingen” genoemd – verliezen hun baan als een doorstart niet mogelijk is.

De huidige directeur, die ook Jan Sikkes heet, „kan het nu niet aan” om NRC te vertellen waarom zijn bedrijf failliet ging, laat een medewerker weten. In de jaarrekening van 2021, die vlak voor de jaarwisseling gedeponeerd werd, is te lezen dat de financiële situatie van het bedrijf in het najaar van 2022 aanzienlijk verslechterde. De kosten voor inkoop en lonen stegen vorig jaar „fors”.

Er werd niet genoeg stof verkocht, waardoor de omzet te laag was om de gestegen kosten te compenseren, vertelt curator Vermeulen. De personeelslasten bedroegen volgens hem minimaal 50 procent van de omzet. Het bedrijf probeerde het afgelopen jaar meer inkomsten te genereren door bijvoorbeeld stoffen in de uitverkoop te zetten. Maar dat leverde niet genoeg op. Jan Sikkes leed bijna 600.000 euro verlies op een jaaromzet van ruim 5,6 miljoen. Naar verwachting zou het komende jaar opnieuw een verlies van ruim 600.000 euro volgen.

Het bedrijf had naast hogere kosten en een verminderde verkoop te maken met een hoog ziekteverzuim onder personeel. Volgens Vermeulen was gemiddeld 15 procent van het personeel ziek of afwezig. Jan Sikkes zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat „goede medewerkers” vertrokken en dat het moeilijk was om nieuw personeel te vinden. Door personeelskrapte kwamen andere medewerkers volgens de directeur „ook in de problemen”. Ze werden ziek of raakten overspannen.

LinkedIn

Mogelijk had Jan Sikkes het met meer vestigingen juist wel gered, denkt Vermeulen. Het bedrijf slaat de stoffen op in een grote loods in Sneek, waarvan de kosten met slechts tien filialen niet volledig gedekt kunnen worden. Met vijftien filialen kan dat wel, zegt de curator, maar daarvoor heeft Sikkes niet genoeg personeel.

Het faillissementsnieuws kwam volgens Vermeulen voor veel medewerkers onverwachts. Dat blijkt ook uit berichten op LinkedIn, waar nieuwe medewerkers kortgeleden nog trots hun nieuwe functies bij de stofhandel deelden. Slechts een paar dagen nadat ze in een bijdrage haar nieuwe baan aankondigde, schrijft een medewerkster als reactie onder een felicitatie: „Sta alweer op straat, Jan Sikkes is failliet”, met een verdrietig poppetje.

Volgende week blijkt of Jan Sikkes een doorstart kan maken. Vermeulen is momenteel in gesprek met geïnteresseerden voor een overname. Hoeveel dat er zijn, wil hij niet zeggen. Als een overname niet lukt, gaan alle overgebleven stoffen in de uitverkoop.