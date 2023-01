Daley Blind vertrekt naar Bayern München na tumultueuze periode bij Ajax

De winterse transferperiode is nog maar twee dagen oud, maar kent nu al één van de opvallendste deals van de afgelopen jaren. De bij Ajax op een zijspoor geraakte Daley Blind krijgt de kans zich te revancheren in de Europese voetbaltop. Blind heeft donderdag een halfjarige verbintenis getekend bij de Duitse koploper en recordkampioen Bayern München.

Bij Ajax was Blind zijn positie als linkervleugelverdediger aan het einde van het seizoen kwijtgeraakt aan Owen Wijndal. Tijdens het daaropvolgende WK genoot Blind wel het vertrouwen van Oranje-bondscoach Louis van Gaal. Hij stond elke wedstrijd in de basis en blonk uit in het duel met de Verenigde Staten met een doelpunt en assist. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal bleek dat er geen toekomst meer voor de 32-jarige verdediger in Amsterdam lag. Ajax ontbond zijn contract, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een andere club. Dat lekte tot ergernis van de routinier al snel uit: „Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de media ligt”.

Het was niet de eerste keer dat Blind kritisch was richting de pers. Toen hij twee jaar geleden door Fox Sports (nu ESPN) werd gevraagd naar zijn mening over de berichtgeving over zijn hartproblemen, was zijn repliek: „Bij jullie aan tafel heb ik me zwaar geërgerd. Iemand die cardioloog is of in de medische wereld werkt en zich uitlaat over een dossier dat hij niet kent, beseft niet dat hij heel veel schade kan aanrichten bij een persoon, mentaal of aan zijn carrière.”

Ook met het Ajax-publiek had Blind een haat-liefdeverhouding, zo illustreerden de reacties op het nieuws over zijn vertrek eens te meer. Critici juichten zijn afscheid toe, omdat ze hem te langzaam en defensief kwetsbaar vinden. Zijn bewonderaars daarentegen bewierookten de verdediger vanwege zijn opbouwende capaciteiten en lange staat van dienst in Amsterdam. „Samen hebben we een bijzondere relatie, maar makkelijk was het niet altijd voor mij”, schreef hij in zijn afscheidsbrief aan de supporters. Blind gaf toe „soms” het gevoel te hebben dat hij „net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler”.

Cryptisch

Blind baalt van de manier waarop hij de club verlaat met wie hij acht landstitels won. „Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld. Maar ‘door omstandigheden’ is het zo gelopen”, bleef hij cryptisch over de exacte reden van zijn vertrek. Vermoedelijk speelt de moeizame band tussen Blind en Ajax-trainer Alfred Schreuder een rol.

In zijn afscheidsbrief spreekt Blind tegelijkertijd liefdevol over de Ajax en de supporterschare. Zo memoreert vol trots hij aan het Champions League-seizoen van 2019, toen de club op een haar na de finale miste. Toeval of niet: Bayern kan in de tweede seizoenshelft driekwart van de toenmalige Ajax-defensie opstellen, naast Blind stonden Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt al onder contract in de Allianz Arena. Ook wordt Blind herenigd met voormalig Ajacied Ryan Gravenberch.

De zoon van Danny Blind kwam op zevenjarige leeftijd in de Amsterdamse jeugdopleiding. In 2008 debuteerde hij in het eerste elftal. Daar groeide hij — afgezien van een korte verhuurperiode aan FC Groningen in 2010 — uit tot basisspeler op het middenveld en in de achterhoede. Mede dankzij zijn multifunctionaliteit trok Manchester United hem in 2014 aan. Op Old Trafford kwam hij in vier jaar tot negentig wedstrijden.

In 2018 keerde Blind terug in Amsterdam. In totaal kwam 333 keer uit voor Ajax (13 doelpunten) en werd hij acht keer kampioen. Zijn rentree werd echter overschaduwd door hartproblemen. Het stadion viel stil toen Blind in het Champions League-duel tegen Valencia in 2019 onwel werd, als gevolg van een ontstoken hartspier. Even leek zijn sportcarrière voorbij, maar dankzij een speciaal inwendig kastje kon hij toch door voetballen op topniveau. De hartproblemen vielen hem zwaar, zei hij onlangs tegen NRC. „Ik heb anderhalf jaar lang bij iedere wedstrijd aan mijn hart gedacht, maar dat is nu weg.”