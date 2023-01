Zeldzame dichtbundel Robert Burns werd gebruikt als keukenrol

Een kapper in Shrewsbury, de hoofdstad van het Engelse graafschap Shropshire, veegde zijn scheermes schoon met poëzie. Tot een klant vroeg of hij het boek mocht kopen waar de kapper steeds pagina’s uit scheurde. Deze poëzieliefhebber redde zo het restant van de zeldzame eerste editie van het debuut van de bekendste Schotse dichter en liedjesschrijver Robert Burns (1759-1796).

De gemaltraiteerde dichtbundel, Poems, Chiefly in the Scottish Dialect getiteld, is de aandachtstrekker op een aan Burns gewijde tentoonstelling in de Dunfermline Carnegie Library and Galleries in het Schotse Dunfermline. Van de 240 oorspronkelijk bladzijden zijn de eerste vijftig verdwenen. Van het in 1786 gedrukte boek zijn voorzover bekend slechts 84 exemplaren bewaard gebleven.

Herkomstgeschiedenis

De bibliotheek is er niet in geslaagd de complete herkomstgeschiedenis van de bundel te achterhalen. De naam van de poëzieliefhebber die het boek vermoedelijk omstreeks 1890 redde, is wel bekend. Zijn naam: John Murrison. Deze rondreizende zaadhandelaar uit Glasgow verzamelde 1.700 aan Burns gerelateerde voorwerpen. Bouwmagnaat Sir Alexander Gibb kocht de verzameling en schonk die in 1921 aan de bibliotheek van Dunfermline.

Christie’s veilde in 2019 een compleet exemplaar van de Burns-bundel. Die bracht ruim 56.000 pond op, ruim 63.000 euro.