Vlogicoon Monica Geuze stopt, en maakt het ook in haar laatste aflevering niet mooier dan het is

„Er is een droom van mij uitgekomen, ik heb dankzij jullie mijn eigen toekomst kunnen maken, en ik weet dat dat superuniek is.” Zo begon influencer Monica Geuze (27) op dinsdag met betraand gezicht de mededeling aan meer dan een half miljoen volgers dat ze stopt met vloggen. In haar allerlaatste vlog (een afkorting voor video-blog), met de titel ‘End of an Era’, laat ze na acht jaar op kenschetsend intieme wijze het doek vallen voor haar wekelijkse vlog.

Alhoewel de boodschap met dramatiek doorspekt is, is de titel van haar slotstuk treffend. „Toen ik begon was ik achttien of negentien, ik ben inmiddels… God, ik word 28. Ik ben moeder geworden inmiddels.” Een coming of age die haar honderdduizenden volgers van dichtbij hebben gevolgd. Letterlijk, bijvoorbeeld in de vlogs die ze voor en vlak na haar bevalling opnam. In totaal zijn haar video’s meer dan 237 miljoen keer bekeken.

Nieuwe generatie BN’ers

Geuze begon op haar zestiende als diskjockey van rapper Ronnie Flex, waarna ze als soloartiest ook enig succes had. De echte faam kwam echter toen ze een paar jaar later begon met vloggen, op aanraden van haar toenmalige vriend, de rapper Lil Kleine. Ze was niet de eerste vlogger in Nederland, maar is wel een van de gezichten geworden van een grote groep jonge BN’ers die bekendheid vergaarden door hun dagelijks leven te delen via vlogs.

In dat opgesmukte wereldje gold ze lange tijd als verfrissend oprecht; geen perfect poppetje maar een toegankelijke en grappige jongere. De meest gelikete opmerking onder haar laatste vlog leest niet voor niets: „Vanaf het begin heb ik jouw avontuur mee gevolgd en het voelt alsof ik je oprecht ken. […] Je was echt een deel van mijn routine”. In haar vlogs was ze regelmatig te zien vlak na het sporten, in de McDonald’s of de hele dag in bed met een kater. In de beginperiode kwam ze niet rond van haar vlog, en werkte ze daarnaast bij lunchketen Bagels & Beans en in een kledingzaak.

Die tijden liggen intussen ver achter Geuze, die haar vlog ruimschoots is ontstegen en zich heeft ontpopt als BN’er met een divers bereik. Ze is een zakenvrouw geworden met bijvoorbeeld haar eigen cosmeticaproducten en sieradenmerk, die ze aanprijst via sociale media. Met YouTube-collega Kaj Gorgels maakt ze de populaire podcast Geuze & Gorgels, en als auteur bracht ze de autobiografie My Way uit. Daarnaast is Geuze een gezicht van RTL geworden, en presenteerde ze onder meer de populaire datingprogramma’s Temptation Island en Love Island, en was ze in 2020 te zien in De Slimste Mens.

‘Ik zie de vlogs al een tijdje niet meer als mezelf’

Het is daarom weinig verrassend dat een van de redenen dat Geuze stopt met haar vlog is omdat ze moeite heeft met het „in de lucht houden van alle ballen”. Daarnaast, zo vertelt ze in haar laatste aflevering, begon het vloggersbestaan te schuren met haar behoefte aan privacy. De behoefte aan privacy speelt al langer, zo brengt ze haar dochter van inmiddels vier jaar oud nooit herkenbaar in beeld. In 2017 zei ze tegen Het Parool: „Ik zie de vlogs al een tijdje niet meer als mezelf, maar als een zakelijk product dat ik uitbreng.” Op de vraag of ze vloggen een narcistisch beroep vindt, antwoordt ze: „Ik vind het vooral lastig dat het altijd over mezelf móét gaan.” Datzelfde jaar besluit ze wekelijks te gaan vloggen, in plaats van dagelijks.

Ondanks haar privacybezwaren sluit ze ook haar vlogcarrière weer af op karakteristieke wijze: met een persoonlijk en ongepolijst verhaal over hoe haar relatie na drie jaar is beëindigd. In de aflevering zegt ze dat ze graag had „gewild dat mijn laatste vlog iets kon zijn van: ik ga stoppen, maar ga jullie nog een week meenemen in al het leuks wat ik ga doen. Maar het is nu even niet leuk”, vertelt ze. „Het is even gewoon fucking zwaar.”

Hoewel de wekelijkse vlog ten einde is, stelt ze haar volgers gerust: ze blijft video’s over haar leven maken op TikTok en Instagram, want „dat is wat ik gewend ben”.