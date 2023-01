Verzekeraars: ongeveer 10 miljoen euro aan vuurwerkschade tijdens jaarwisseling

Rond de jaarwisseling is er voor zo’n 10 miljoen euro aan schade aangericht door het afsteken van vuurwerk. Dat blijkt woensdag uit de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Het is iets meer dan de vuurwerkschade tijdens de voorgaande jaarwisseling. Toen ging het om 9 miljoen euro.

Het bedrag gaat alleen over particuliere schades aan woningen en personenauto’s. Het definitieve bedrag wordt later pas beraamd als alle schadeclaims zijn verwerkt. Het werkelijke bedrag zal „aanmerkelijk hoger” liggen, aldus het Verbond van Verzekeraars, omdat medische kosten of schade aan bedrijven en schoolgebouwen niet worden meegenomen in deze schatting. Zo zou het schadebedrag met miljoenen oplopen door alleen al branden in een voormalig kerkgebouw in Veghel, in een eendenfokkerij in Ermelo en in een aantal scholen in Amsterdam en Utrecht.

Lees ook: Komt er een vuurwerkverbod? D66 is om, anderen twijfelen

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, is er dit jaar „enorm veel” illegaal vuurwerk geïmporteerd. „De harde wind hielp ook niet mee”, schrijft hij. „Door deze factoren bevindt de vuurwerkschade zich weer op een hoger niveau dan de jaren tijdens corona.”

Verbod nauwelijks gehandhaafd

Na twee jaar van een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie – om de zorg niet nog verder te belasten – mocht er deze jaarwisseling weer op veel plekken vuurwerk afgestoken worden. Hoewel in twaalf gemeenten nog een verbod van kracht was, ging de verkoop van vuurwerk in december alweer los. Er werd daarbij nauwelijks gehandhaafd in de gemeenten met een afsteekverbod. Het Oogziekenhuis in Rotterdam telde 23 slachtoffers; een stuk meer dan tijdens de vorige jaarwisselingen.

Tijdens de vorig jaarwisseling was het totale schadebedrag ongeveer 9 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens de verzekeraars werd er toen vooral illegaal vuurwerk afgestoken. Bij de jaarwisseling van 2019 op 2020 (vóór corona en vóór het vuurwerkverbod) liep het totale vuurwerkschadebedrag op tot ruim 16 miljoen.