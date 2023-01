Twitter gooit reclamebeleid overhoop, gaat betaalde politieke advertenties weer toestaan

Twitter gaat politieke advertenties weer toestaan nadat deze drie jaar lang verboden waren op het socialemediaplatform. Dat maakte het Twitter-bestuur woensdag bekend. De beleidsverandering is één van de vele ingrijpende hervormingen die worden doorgevoerd sinds Tesla-miljardair Elon Musk het platform met 450 miljoen gebruikers overnam in oktober.

Het bestuur wil „publieke conversaties rondom belangrijke onderwerpen faciliteren”, en het reclamebeleid van Twitter gelijktrekken met dat van televisie en andere media. Twitter zegt bij het uitrollen van de beleidsverandering „zoals altijd” te zullen zorgen dat de gebruikers van Twitter beschermd blijven. Eerder zwakte Musk de gebruiksregels van Twitter al af, waarna onder meer het gebruik van racistisch taalgebruik richting zwarte Amerikanen verdrievoudigde.

In 2019 maakte toenmalig Twitter-topman Jack Dorsey op sombere wijze bekend dat Twitter politieke advertenties niet langer kon toestaan. Volgens Dorsey betekende het toestaan ervan de „ongecontroleerde verspreiding van misleidende informatie”. Destijds was concurrent Facebook juist bezig met het versoepelen van zijn desinformatiebeleid, terwijl toenmalige president Donald Trump aanhoudend gebruikmaakte van nepnieuws om de Amerikaanse politiek te ontwrichten tijdens zijn verkiezingscampagne.

Musk is bezig met een grootscheepse verbouwing van Twitter. Hij liet bijvoorbeeld Donald Trump weer toe nadat deze verwijderd was van het platform, samen met tienduizenden andere geblokkeerde gebruikers. Ook laat hij Twitteraars bij vlagen stemmen over beleidsveranderingen, waaronder over of hij aan moet blijven als topman van het bedrijf. Daarbij werd de miljardair overtuigend weggestemd door zijn eigen gebruikers, al maakt hij nog geen aanstalten om te vertrekken. Sinds de overname van Musk verliest het bedrijf aan de lopende band adverteerders.

Lees ook Zijn politieke advertenties op Twitter echt zo gevaarlijk?