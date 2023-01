Toegenomen aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) kreeg afgelopen jaar ruim 1.400 meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen. Dat is een grote toename vergeleken met 2021, toen er 873 meldingen bij het Centrum werden gedaan. De meldingen kwamen hoofdzakelijk uit de amateursport. Dat bevestigt het meldpunt woensdag aan NRC na berichtgeving van de NOS.

Omdat grensoverschrijdend gedrag een breed begrip is, onderscheidt het centrum drie categorieën: emotioneel, lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het CVSN ziet voornamelijk seksueel gerelateerde meldingen binnenkomen, terwijl uit eerder onderzoek van sportkoepel NOC*NSF bleek dat sportorganisaties intern voornamelijk emotioneel grensoverschrijdend gedrag opmerkten. Een kwart van de kwesties die worden aangekaart bij het meldpunt zijn afkomstig uit de topsportwereld en driekwart uit de amateursport.

Of dit betekent dat de situatie binnen de sportwereld nu onveiliger is dan vroeger, is lastig te zeggen. Door de toegenomen aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in verschillende sectoren de afgelopen jaren, voelen mensen zich gesterkt om gedrag te melden, denken ze bij het meldpunt. Dat gebeurt vaak ook met terugwerkende kracht. Het bewustzijn is gegroeid, zegt een woordvoerder. „Zachtjesaan is het onderwerp uit de taboesfeer gekomen en staat het thema hoger op de maatschappelijke agenda. Bij slachtoffers, maar ook verenigingen willen kaders scheppen voor veilige omgangsvormen.”

Ongeveer 20 procent van de mensen die grensoverschrijdend gedrag bij het Centrum meldde, wil gevolg geven aan de melding en naar de autoriteiten stappen. Het Centrum begeleidt melders in eventuele juridische vervolgstappen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met instanties zoals de zedenpolitie of Slachtofferhulp Nederland, waar slachtoffers naar kunnen worden doorverwezen.

