Test Case werd in rap tempo onzinniger en gleed af naar borrelpraat over ‘de overheid’

Een jongerenversie van het consumentenprogramma Kassa, dat is de missie van BNNVARA’s nieuwste programma Test Case. Maar ja, wat wil een jongere? Uit de eerste aflevering bleek dat de redactie had geprobeerd Kassa vooral op te fluffen met elementen uit Try before you die, Mindf*ck en Rambam. Het werkte helaas niet. Vijfenveertig minuten lang nam het programma de producttesten niet werkelijk serieus, maar bleef het ook veel te braaf en te flauw om te vermaken.

De test van veiligheidshamers voor autoruiten was nog het beste te pruimen. Presentatrice Amber Kortzorg werd zonder pardon met een auto in een bak water gereden. Ze opende de deur en zwom eruit. „Heel eng!” De veiligheidshamers testte Kortzorg bij nader inzien liever toch niet zelf, en anders dan bij Try before you die werd ze niet gepusht: „Als je je er niet prettig bij voelt, ga je niet doen waar voor je gekomen bent.” Teken van een nieuwe tijd.

Daarna werd het rap onzinniger. Een blinde smaaktest met een ‘mentalist’ had niets te maken met marketingtrucs. Vervolgens legden vier sporters een ludiek stofzuigerparcours af. „Tijd voor het bekende onderdeel: ballen zuigen. Ja ballen zuigen ja!” Het laatste item, over overheidsverspilling, was niet alleen flauw, het was ronduit kwalijk. De ‘Verspillingsmeter’ stond op het lege parkeerterrein van dierentuin Wildlands in Emmen. Dat is geflopt, en dus wordt het parkeerterrein binnenkort gesloopt. „Dat zal ook wel weer een boel centen kosten!” Conclusie: „9 miljoen euro aan weggegooid gemeenschapsgeld.” En: „Ben je benieuwd naar meer verhalen over geldverspilling door de Nederlandse overheid? Ga dan naar onze site.”

Is de burger volgens BNNVARA een consument van de overheid? In werkelijkheid is Wildlands het tragische voorbeeld van een wanhoopspoging om van krimpregio Zuidoost-Drenthe nog wat te maken. Daar zit zeker een interessant verhaal in, bijvoorbeeld opgetekend door journalist Floor Milikowski in haar boek Een klein land met verre uithoeken over de kloof tussen centrum en periferie. Maar er werd niets over dit project uitgelegd. Wat hier misging, en waarom? Test Case kwam niet verder dan de borrelpraat dat ‘de overheid’ niet te vertrouwen is. Vervolgens ‘testten’ puppy’s een tennisbal.

Liegen is wel mooi

Een zender verderop ging het ook over bedrog, in het Wintergasten-interview (VPRO) met de Frans-Marokkaanse schrijfster Leïla Slimani door Nadia Moussaid. Liegen is wel mooi, vond Slimani, „als je op die manier een verhaal verzint.” De enige plek waar ze niet zou liegen was de rechtszaal, daarbuiten loog ze vaak en graag.

Het gesprek in haar huis in Portugal redde de televisieavond. Met fragmenten uit van films als Much loved over sekswerkers in Marokko, Indigènes over Afrikaanse soldaten in het Franse leger en een documentaire over Philip Roth, liet Slimani zich kennen als een vrouw die zich hevig verzet tegen de hypocriete conservatieve seksuele moraal in Arabische landen, die genot wil verdedigen, en die vooral hartstochtelijk op zoek is naar vrijheid in een wereld vol onderdrukking en vernedering. „Mensen in de westerse wereld denken altijd dat vrijheid makkelijk is. Maar je moet bereid zijn om heel veel op te offeren om vrij te zijn.”

Zeker als vrouw is daar ook egoïsme voor nodig. En net als haar romanpersonages fantaseert ze wel eens om haar gezin achterlaten. En soms, soms wenst ze haar geliefden dood, in navolging van de denker Emil Cioran. „Zodat je bevrijd bent van die hartstochtelijke, beknellende liefde.”

Maar als ze zo van liegen hield, vroeg Moussaid, had ze dat dan ook gedaan in dit interview? „Ja”, lachte ze. „Natuurlijk.” Je kreeg haast zin het gesprek terug te spoelen, en nog eens van voren af aan te bekijken.