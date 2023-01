Iglo maakt tegenwoordig veel meer dan vissticks en spinazie à la bloep. In het vriesvak liggen vier nieuwe groentemaaltijden – sorry, ‘roerbaksensaties’. Drie ervan zijn pastagerechten, waarvan je vermoedt dat de inspiratie uit Italië komt (hoewel, geroerbakte pasta, in Italië...). Onder de naam van de pasta staat wat voor saus en groenten erin zitten. Op de vierde, shakshuka, staat erbij: ‘Oosterse groentestoof’. Nu kun je over de herkomst van shakshuka eindeloos twisten (het kwam naar Europa vanuit Israël, maar de oorsprong ligt ergens in de Maghreb, of was het toch Turkije of Jemen? En tomaat en paprika dan?), maar bij ‘Oosters’ denk je in de keuken toch eerder aan Aziatisch – wat ook al weinig specifiek is. Het laat maar weer zien hoe fabrikanten denken. Ravioli, tortelloni, tagliatelle? Van ons. Shakshuwat? Raarrr! Van hunnie. Zet er maar ‘oosters’ op.

