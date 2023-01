Mijn dochter (5) vertelt dat de ouders van een kind in de klas gaan scheiden en dat dit in de kring besproken is. Ik reageer vrij geschrokken met „jeetje, wat vervelend voor hem” en vraag aan haar of ze wel eens bang is dat papa en ik gaan scheiden. Mijn dochter rolt met haar ogen. „Nee, natuurlijk niet, jullie zijn niet eens getrouwd.”

