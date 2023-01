ProRail: in 2022 meer hinder dan ooit voor treinreizigers

In 2022 hadden treinreizigers meer last dan ooit van storingen en niet-rijdende treinen. Dat meldt ProRail, de beheerder van het spoorwegnet, woensdag. Uit de eerste cijfers van afgelopen jaar blijkt dat er sprake was van maar liefst 450 „grote storingen” die werden veroorzaakt door bijvoorbeeld aanrijdingen, storingen en weersomstandigheden. Daarnaast speelde personeelstekort bij vervoerders een grote rol in de uitval van treinverkeer.

De meeste treinen vielen uit in augustus, met name op treinstations in Amsterdam en Utrecht. In vergelijking met 2021 zijn onder meer de aansluiting op knooppunten, betrouwbaarheid op regionale trajecten en de algehele treinpunctualiteit afgenomen. Ook waren er in 2022 twee dagen waarop het landelijk treinverkeer werd gestaakt en waren er achttien dagen waarop meer dan tien procent van alle ritten uitviel. Enkele weken geleden meldde de NS al dat in 2022 minder treinen op tijd aankwamen dan het jaar daarvoor en dat minder treinreizigers een zitplek hadden in de spits.

Het openbaar vervoer in Nederland staat al langere tijd onder druk. Onder meer door de coronacrisis kampen vervoerders met een ernstig personeelstekort en is de dienstregeling flink versoberd. Enkele maanden geleden concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog dat het openbaar vervoer geen goed alternatief is voor mensen zonder auto.