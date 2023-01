Personeel The Guardian nog weken thuis door cyberaanval

Medewerkers van de Britse krant The Guardian moeten de komende weken thuis blijven werken. Dat heeft Anna Bateson, de baas van de krant, volgens Britse media in een mail aan het personeel laten weten. Aanleiding is een cyberaanval die op 20 december meerdere belangrijke systemen bij de krant platlegde.

Journalisten van de krant werden na de aanval naar huis gestuurd, omdat onder meer wifi- en IT-systemen in het hoofdkantoor in Londen niet meer werkten. Ook op de kantoren van The Guardian in de VS en Australië zijn de storingen nog niet voorbij. Om IT-personeel herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren en de druk op het netwerk bij de krant te verlichten, moet het personeel tot nog zeker 23 januari vanuit huis werken.

De Britse krant meldde op 21 december dat de cyberattack „delen van de technologische infrastructuur van het bedrijf” had getroffen. Publicatie van nieuwe verhalen op de site en op de app en het drukken van de krant zouden echter niet in gevaar zijn geweest, zo schreef de krant.

Een medewerker van de Guardian spreekt dat tegen in gesprek met nieuwssite Semafor. Het zou weinig hebben gescheeld of de krant was in de dagen na de hack niet uitgekomen, salarisbetalingen waren bijna niet gedaan en verhalen in productie zouden mogelijk verloren zijn gegaan. „Het is een totale nachtmerrie geweest”, aldus de medewerker.