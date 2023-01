Nigel de Jong nieuwe directeur topvoetbal KNVB

Nigel de Jong is de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond bekendgemaakt. De oud-international volgt deze maand Nico-Jan Hoogma op, die tussen 2018 en juni 2022 bij de KNVB werkte.

De Jong speelde 81 interlands voor het Nederlands elftal en was onderdeel van het team dat in 2010 de finale van het WK in Zuid-Afrika haalde. Op clubniveau speelde hij voor onder meer Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray. Zijn laatste club was Al Shahaniya SC uit Qatar. Als directeur topvoetbal zal De Jong medeverantwoordelijk zijn voor het voetbaltechnische beleid van de voetbalbond.

„Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie”, zegt de inmiddels 38-jarige De Jong in een reactie op de site van de KNVB. „Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken.”

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, wijst in een reactie op de winnaarsmentaliteit die De Jong als speler had. „Door zijn carrière als speler heeft hij een uitgebreide internationale ervaring en een netwerk op het hoogste niveau. Nigel heeft zich in de afgelopen jaren voorbereid op een managementfunctie in het voetbal”, aldus Van Leeuwen.