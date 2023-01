Zeker negentien doden bij aanslag terreurmilitie Al-Shabaab in Somalië

Bij een dubbele zelfmoordaanslag in Somalië zijn woensdag zeker negentien mensen omgekomen. Dat bevestigen veiligheidsbronnen en getuigen aan het Franse persbureau AFP. De islamistische terreurmilitie Al-Shabaab heeft via haar propaganda-radiostation Andalus de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Twee aanslagplegers brachten woensdagochtend in het centrum van Mahas, een plaats in de provincie Hiran op ongeveer 300 kilometer van de hoofdstad Mogadishu, hun auto’s tot ontploffing. Onder anderen veiligheidstroepen, burgers en de twee terroristen kwamen om het leven.

De locatie van de aanslag lijkt doelbewust uitgekozen. Enkele maanden geleden werd in de provincie Hiran een groot offensief tegen de terreurgroep op touw gezet. Al-Shabaab, een aan Al-Qaida gelieerde groepering, vecht sinds 2007 tegen het door de internationale gemeenschap gesteunde Somalische regime. Hoewel ze begin vorig decennium uit de grote steden van het land werd verdreven, blijft de terreurbeweging stevig verankerd in Somalische plattelandsgebieden. Bij een andere aanslag, ook in Hiran, vielen begin oktober dertig doden.

Sinds zijn oprichting probeert Al-Shabaab de Somalische regering omver te werpen. De zestien miljoen burgers die Somalië telt, zijn daar het grootste slachtoffer van. De aanslagen die de militie pleegt, zijn vaak erg bloedig. In oktober kwamen bij een aanslag, ook met autobommen, zeker honderd burgers om. Het was de dodelijkste aanslag in Somalië sinds 2017.

