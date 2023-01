Kun je knieklachten voorkomen?

Er zijn twee soorten knieklachten, zegt fysiotherapeut Jasper de Vries van Amstelfysio. Knieklachten als gevolg van een trauma, zoals een verkeersongeluk of een botsing tijdens de voetbalwedstrijd. „Die kun je niet voorkomen. Dat is gewoon domme pech.” En knieklachten die geleidelijk ontstaan door bijvoorbeeld te veel te zitten, overbelasting of door slijtagevormen als artrose. Op dat soort knieklachten heb je wel degelijk invloed.

Je kunt rekening houden met de factoren die de kans op die knieklachten vergroten. De Vries somt ze op: „Overgewicht, te fanatiek trainen, te weinig bewegen, werk doen dat slecht is voor je knieën, te weinig rusten, een slechte looptechniek en te weinig kracht of flexibiliteit.”

Hij licht toe hoe een gebrek aan kracht tot knieklachten kan leiden. „Wij noemen hier in de praktijk de knie weleens de slaaf van de heup en de voet. Als je heupspieren bijvoorbeeld niet sterk genoeg zijn, kan je knie naar binnen gaan zwabberen. En ook als je voetspieren niet sterk genoeg zijn, heeft je knie daar last van.”

Daarom is het volgens De Vries belangrijk te werken aan kracht, en niet alleen die in je been. „Als je core – je buikspieren, rugspieren en de spieren rond je wervelkolom – niet sterk genoeg is, is het moeilijk om je ledematen stabiel te bewegen. Want die bewegen nou eenmaal vanuit je core.”

Maar of je nou wel of geen rekening houdt met alle risicofactoren, je knie kan op een dag toch pijn gaan doen. De Vries: „Wees dan niet meteen bang dat er iets kapot is. Pijn is gewoon een waarschuwing dat er iets mis is waar meestal iets aan te doen is. Loop er vooral niet te lang mee door.”