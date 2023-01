Herhaling: bij brood bestaat geen goed of slecht

Onbehaarde Apen duikt in zijn winterslaap. Gemma, Hendrik en Laura hebben een speciale aflevering uit het archief getrokken.

---

Brood is in ons hoekje van de wereld niet van tafel af te slaan. Maar hoe en waar is brood eigenlijk ontstaan? Hoe kwam het in onze supermarkt terecht? En waarom zijn er zulke sterke meningen over wat nou het beste brood is?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Martine Kamsma en Hendrik Spiering

Productie en montage: Mirjam van Zuidam