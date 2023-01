Feministische Britse roman- en scenarioschrijfster Fay Weldon (91) overleden

De Britse schrijfster Fay Weldon is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar literair agent woensdag bekendgemaakt. Ze schreef ruim dertig romans, maar publiceerde ook non-fictie, theaterwerken en scripts voor televisieseries. Weldon was een zelfbenoemd feminist en veel van haar werken hadden een feministische ondertoon.

Haar boeken gingen vaak over de manier waarop mannen en - vaak zwakkere - vrouwen samenleefden. Een aantal van haar bekendste werken zijn Praxis uit 1978, dat werd genomineerd voor de Booker Prize, en The Life and Loves of a She-Devil (Leven en liefdes van een duivelin) uit 1983, dat zes jaar later verfilmd werd. Voor televisie schreef ze onder meer een bewerking van Pride and Prejudice (Trots en vooroordeel), het bekendste werk van de achttiende-eeuwse schrijfster Jane Austen.

In 2001 kreeg ze kritiek op een commerciële deal die ze sloot voor een boek. Naar verluidt kreeg ze zo’n 18.000 pond (nu zo’n 20.400 euro) om de naam en producten van juwelier Bulgari in een boek te vermelden. Ze kreeg kritiek op de roman die daarop volgde - The Bulgari Connection (De Bulgari Connectie) - maar wuifde die weg. „Oh, nee, mijn hemel, ik ben een auteur van literatuur. Je kunt dit soort dingen niet doen; mijn naam zal voor altijd modder zijn”, zei ze aanvankelijk. „Na een tijdje dacht ik: het kan me niet schelen. Ze geven me toch nooit de Booker Prize.” De Booker Prize, waar ze eenmaal voor werd genomineerd, kreeg ze inderdaad niet.

Waar Weldon aan is overleden, is niet bekendgemaakt. Haar zoon Dan Weldon zei tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat ze met gezondheidsproblemen kampte voor haar dood en aan aantal beroertes had gehad. Hoewel ze te zwak zou zijn geweest om een pen vast te houden, was Weldon volgens haar zoon „tot het einde een schrijfster”. Zo dacht ze eraan poëzie te schrijven.