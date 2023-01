EU adviseert om coronamaatregelen te treffen voor reizigers uit China

In China gaan op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus rond, zei Wereldgezondheidsorganisatie WHO woensdag op basis van nieuwe informatie uit China. In de afgelopen dagen is onrust ontstaan over het grote aantal besmettingen in China en het risico op nieuwe virusvarianten. De WHO stelde overigens dat het sterftecijfer in de gegevens te laag werd ingeschat en drong aan op betere rapportages.

Buiten China nam met de groeiende onrust de roep om actie toe. Zo heeft de EU lidstaten dringend geadviseerd een aantal maatregelen te nemen, waaronder het vooraf testen van vliegtuigpassagiers die uit China vertrekken, het verplicht dragen van mondkapjes op vluchten uit en naar China en onderzoek van het afvalwater aan boord. De maatregelen moeten op 8 januari ingaan en zullen halverwege de maand opnieuw tegen het licht gehouden worden.

De afgelopen dagen werd over de voorstellen vergaderd, terwijl de ongedurigheid over het uitblijven van een eensluidend EU-antwoord groeide. Een van de Brusselse lessen uit de pandemie was dat de lidstaten gezamenlijk moeten optrekken.

Na grootschalige demonstraties van Chinese burgers versoepelde Beijing eind vorig jaar een zeer streng lockdownregime in één klap, waarna het aantal besmettingen razendsnel steeg. De precieze schaal van de uitbraak in China blijft onduidelijk omdat de officiële Chinese cijfers in het buitenland niet worden vertrouwd.

Een aantal Europese landen nam onmiddellijk maatregelen en maakte zich sterk voor een Europese aanpak. Frankrijk heeft testen verplicht gesteld voor reizigers uit China en raadt burgers af naar China te vliegen voor niet-noodzakelijke reizen. In Spanje is een test of een vaccinatiebewijs vereist. België onderzoekt het afvalwater van vliegtuigen uit China.

Vergelding

China tekende onmiddellijk protest aan tegen de maatregelen en dreigde met vergelding. „We vinden dat de maatregelen die sommige landen tegen China nemen geen wetenschappelijke basis hebben”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. „We zijn tegen pogingen om Covid-19-maatregelen te manipuleren voor politieke doeleinden en zullen tegenmaatregelen nemen op basis van reciprociteit.” De woordvoerder gaf geen concrete voorbeelden.

China stelde zelf maandenlang uiterst strenge eisen aan reizigers uit het buitenland en staat op het punt om een verplichte vijfdaagse quarantaine af te schaffen. Een recente negatieve test blijft voorlopig verplicht.

Ook elders in de wereld worden snel steeds meer voorzorgsmaatregelen genomen. De VS en een groot aantal Aziatische landen vereisen sinds kort coronatesten voor alle reizigers uit China. India eist negatieve testresultaten van reizigers uit China en een aantal andere landen. Passagiers die ziekteverschijnselen hebben of positief testen, moeten in quarantaine.

KLM-personeel

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat extra maatregelen nemen om het personeel te beschermen op vluchten vanuit China. Voor het personeel wordt een aparte wc gereserveerd en er worden speciale mondkapjes ter beschikking gesteld.

Stewards mogen desgewenst ook een beschermende bril dragen. Het was voor reizigers en bemanning al verplicht om reguliere mondkapjes te dragen. Schiphol heeft gratis zelftesten beschikbaar gesteld voor reizigers uit China. Nederland stelde testen tot nu toe nog niet verplicht.