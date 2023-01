De teller staat nu op 21 ongelezen boeken. Dit is de ik-verheug-me-erop-stapel. Als de stapel slinkt naar een stuk of zes boeken, bezoek ik snel de kringloop. Als kind had ik geen fijn thuis. Boeken waren voor mij een uitweg. Ik was fysiek aanwezig, maar in mijn hoofd vertoefde ik in andere werelden en daar ontmoette ik bijzondere en aardige mensen.

Van mijn favoriete schrijvers (Follett, Remarque, Rutherfurd, Rendell) koop ik vaak de hardcovers. Die boeken herlees ik ook, want dat is als een weerzien met oude vrienden.