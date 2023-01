Corruptie in het Europees Parlement: kocht Marokko politici om?

Marokko zou jarenlang Europarlementariërs hebben omgekocht om zo besluitvorming te beïnvloeden. In de hoofdrol: de Italiaanse sociaaldemocraat Antonio Panzeri en zijn assistent Giorgi. Onderzoeksjournalist Andreas Kouwenhoven reconstrueert hoe zij te werk gingen. Hoe kon dit corruptieschandaal zo lang onopgemerkt blijven?

