Het is een soort mantra in de rechtse Amerikaanse pers, meer steunend op hoop dan feiten: ‘go woke, go broke’. Het recente falen van de animatiefilms Strange World en Lightyear zou dit geloofsartikel bevestigen. Tegenvallers voor Disney Animation en Pixar, de animatiestudio’s van Disney. Als in mei The Little Mermaid ook faalt – Disney’s live action-versie van zijn animatiehit, met zwarte actrice Halle Bailey als zeemeermin – kan de polonaise bij Fox Network beginnen.

Woke is een vaag concept; rechtse cultuurkrijgers scharen er doorgaans alles onder dat zweemt naar feminisme, milieubewustzijn, antiracisme, antikolonialisme of queer. Bewijzen dat zulke waarden verliesgevend zijn omdat ‘gewone’ of ‘echte’ mensen er een hekel aan hebben zijn mager. Doorgaans wijst men bijvoorbeeld op een paar geflopte films met vrouwelijke actiehelden – Ghostbusters, Terminator Genisys – om aan te tonen dat het publiek snakt naar echte mannen. Over hitfilms als Black Panther: Wakanda Forever of The Woman King – met zwarte actieheldinnen nota bene – hoor je ze dan weer niet. Noch over het eclatante succes van het überwoke Avatar: The Way of Water: 1,4 miljard dollar recette tot op heden, ondanks een Amerikaanse horrorwinter en een bioscoopschuw China. Terwijl Avatar bijna drie uur antikoloniaal, milieubewust en feministisch walvisknuffelen is.

Nog erger: ging de winst van Avatar 13 jaar geleden nog naar Rupert Murdoch en zonen, nu verdwijnt het in de koffers van Disney, in 2022 een belangrijk doelwit in de Amerikaanse cultuurstrijd. Bij rechts raakte Disney uit de gratie toen het concern zich eind maart onder druk van eigen employées keerde tegen de ‘don’t say gay’-wetgeving die gouverneur Ron DeSantis in Florida invoerde om schoolgaande jeugd tegen queer invloeden te beschermen.

Of heeft Disney ‘Strange World’ soms welbewust voor de haaien gegooid?

Hoe zit het dan met het woke-gehalte van Disneys animatieflops Lightyear en Strange World? De eerste film biedt milde satire op Amerikaanse heroiek; pikant is dat de beste vriendin van astronaut Buzz Lightyear lesbisch is en een vrouw kust, ongeschikt voor klaslokalen in Florida dus. Strange World draait om een conflict tussen de macho avonturier Jaeger en zijn nerdy, huiselijke zoon Searcher. De laatste heeft een zwarte vrouw, een gehandicapte hond en een homoseksuele zoon. Nu u weer.

De films zijn geen hoogvliegers. Strange World oogt wat krampachtig divers, maar de film faalde vooral door beroerde marketing. Met als decor een vreemde, bacterieel ogende neonwereld was er wel wat publicitair voorwerk nodig. Disney startte de marketing echter veel te laat om zijn andere titel Lightyear niet in de wielen te rijden, zo wil het verhaal. Daardoor wist niemand wist dat de opvolger van Encanto eraan kwam.

Of heeft Disney Strange World soms welbewust voor de haaien gegooid? Progressieve media als The New York Times noteren bezorgd dat in Hollywood het nieuwe discours luidt dat diversiteit en inclusiviteit ‘niet moet doorslaan’. Warner Bros zou zijn dure film Batgirl , met een transgender-superheld, mogelijk ook niet hebben uitgebracht om politiek gedoe te voorkomen. Het old boys network herstelt zich, aldus NYT, pressiegroep Times Up tegen seksueel wangedrag implodeerde, lieden die door #MeToo op de strafbank zaten, maken schuchter comebacks: Kevin Spacey, James Franco. Misschien nadert het eind van een golf. De balans maken we dan later op.

Coen van Zwol is filmrecensent.