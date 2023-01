Verdachten van seksueel geweld niet meer welkom bij belangrijke Franse filmprijzen

Acteurs en filmmakers die veroordeeld zijn voor of verdacht worden van seksueel wangedrag zijn in februari niet welkom bij de uitreiking van de Césars, de nationale filmprijzen van Frankrijk. Dat heeft de verantwoordelijke organisatie, de Académie des Arts et Techniques du Cinema, bekendgemaakt.

Die aankondiging lijkt te zijn gedaan om de 25-jarige Franse acteur Sofiane Bennacer te kunnen weren van de rode loper bij het Parijse filmgala. Bennacer, die op de shortlist voor beste acteur stond voor zijn rol in de speelfilm Les Amandiers, is aangeklaagd door drie voormalige vriendinnen wegens verkrachting, aanranding en ander gewelddadig gedrag.

De maatregel is genomen, liet de organisatie in een verklaring weten, „uit respect voor de slachtoffers” en „en om geen aandacht te besteden aan mensen die mogelijk door de rechterlijke macht veroordeeld zullen worden voor gewelddaden”.

Bennacer ontkent de beschuldigingen. Volgens de regisseur van Les Amandiers, Valeria Bruni-Tedeschi, is de acteur slachtoffer van een „media-lynchpartij”. Haar zuster, de voormalige Franse first lady Carla Bruni, heeft gezegd dat de behandeling van Bennacer het vermoeden van onschuld ondermijnt.

Roman Polanski

De César-organisatie vreesde voor protesten tegen de aanwezigheid van Bennacer. Net als bij de prijsuitreiking van 2020 gebeurde, toen Roman Polanski met zijn film J’accuse drie Césars won, waaronder die voor beste regisseur. Voorafgaand en tijdens de uitreiking werd toen fel geprotesteerd tegen Polanski omdat hij in de Verenigde Staten gezocht werd voor de verkrachting in de jaren zeventig van een destijds 13-jarig meisje. De 86-jarige regisseur liet bij de uitreiking van de prijzen verstek gaan, omdat hij vreesde voor zijn veiligheid.

De Académie des Arts et Techniques du Cinema schrapte Bennacer in november al van de lijst met genomineerde acteurs. Ook kondigde de organisatie toen al een regelwijziging aan.