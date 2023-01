Slappe sneeuw en veel gras teisteren wintersportgebieden: hoe blijft skiën toch veilig?

Slechte sneeuw, ijzige pistes of sneeuwloze en door gras gedomineerde bergen: hoge temperaturen teisteren de skigebieden en zorgen voor beroerde wintersportcondities. Vorige week moest circa de helft van de Franse skigebieden sluiten als gevolg van de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

In de gebieden die wel openblijven, moet de traumahelikopter of reddingsbanaan vaak uitrukken, zo waarschuwt de Nederlandse Ski Vereniging. Hoog in de bergen zijn de pistes nog goed begaanbaar, maar hoe lager wintersporters komen, des te gladder hun ondergrond is, waardoor de kans op ongelukken toeneemt.

Arjen de Graaf, directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, is momenteel zelf in Les Sybelles, in de Franse Alpen. Daar merkt hij dat de sneeuw in de lagere gelegen „niet om over naar huis te schrijven” is. Op de achtergrond is via de telefoon te horen hoe de snowboards en ski’s langs de ijzige randen van de piste schaven.

Inmiddels is nog zo’n 60 procent van de pistes open in het gebied waar De Graaf op vakantie is, dat met pistes tussen de 1.100 en 2.620 meter hoogte niet tot de laagstgelegen gebieden in Frankrijk hoort. De rest is te gevaarlijk. „Dat percentage is representatief voor veel skigebieden aan de noordkant van de Alpen”, vertelt hij. „Hoe lager we komen, des te meer er gesloten is.”

In het Franse wintersportgebied is het al anderhalve week warmer dan normaal. Daarnaast regent het er geregeld. „Die combinatie maakt dat de sneeuw lager op de berg verslechtert; de ijsplekken komen naar boven of de sneeuw verdwijnt helemaal.”

Oostenrijk

Het gevolg is dat de wintersporters massaal naar pistes trekken die wel openblijven. „We zien dit niet alleen in Franrijk, maar ook in het Oostenrijkse Zillertal stappen skiërs en boarders in de auto om hoger op de berg te komen.” Des te hoger, des te drukker - en meer kans op botsingen. Deze week kwam een Nederlandse vrouw volgens Oostenrijkse media om het leven tijdens het skiën in Tirol.

In drukke gebieden kunnen skiërs en snowboarders op elkaar anticiperen door contrabewegingen te maken en in een vast ritme te blijven afdalen. Als de één een linkerbocht maakt, wijkt de ander uit naar rechts en vice versa.

De Graaf adivseert daarnaast om gecontroleerd en langzamer dan normaal te skiën. „Houd rekening met elkaar en maak geen onvoorspelbare manoeuvres.” Ook is het volgens hem belangrijk om niet al te steil af te dalen, op tijd pauze te nemen en het ski- of snowboardmateriaal goed te onderhouden. Ten slotte is het dragen van een helm – in veel landen alleen voor kinderen verplicht – geen overbodige luxe op beroerde pistes.