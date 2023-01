Schiedammer Shakespeare is charmant, maar rommelig

Theater Romy & Julia van De Stokerij en Theater aan de Schie. Gezien: 2/1 in Theater aan de Schie, Schiedam. T/m 6/1. Info: destokerijschiedam.nl ●●●●●

‘Moet jij niet meteen weer op?” Vanuit de coulissen klinkt, halverwege Romy & Julia, een vertwijfelde stem. Een microfoon die per ongeluk nog aanstaat, geeft een kijkje achter de schermen bij de productie waarin enkele professionele acteurs spelen, maar vooral heel veel (jonge) amateurs. Regisseur Koen Wouterse moet zich een slag in de rondte hebben gewerkt om de scènes, waarin tientallen kinderen en jongeren hun opwachting maken, in goede banen te leiden.

Jaarlijks presenteert De Stokerij in de kerstvakantie een familievoorstelling, waarbij de cast een combinatie is van gevestigde namen en jong (amateur)talent. Dit keer viel de keus op Shakespeare, voor een publiek vanaf 8 jaar. Theatermaker Anne Rats, die samen met Wouterse het artistiek team van het gezelschap vormt, bewerkte Romeo en Julia tot een hedendaagse vertelling over twee rivaliserende families in Schiedam: de chique jeneverhandelaren Pronk en het huishouden Mons, dat een garage bestiert. Hun bonje zorgt voor onrust tussen twee groepen jongeren in de stad. Muzikanten Arend Niks en Maartje Goes laten onheilspellende klanken klinken, terwijl de spanning stijgt.

Non-binair

Centraal staat de verliefdheid tussen de non-binaire Romy Mons en de meisjesachtige Julia Pronk. Dit zorgt voor extra spanning tussen hun moeders, de familiehoofden. Een hoogtepunt in hun aanvaringen is een reeks telefoontjes, lekker vet gespeeld door Rats en Rosetta Drenth. „Ik hang met alle liefde weer op, hoor, troela!” Ook vader Mons (Rogier in ‘t Hout) heeft de lachers op z’n hand. Ondertussen zijn er volop Schiedammer verwijzingen: de burgemeester speelt een rolletje, een lokale omroep komt voorbij.

De sterfscène in Romy & Julia. Foto Behind The Still Photography

Julia en Romy worden door verschillende jongeren gespeeld. Daar zit talent tussen. Zo is de sterfscène erg goed, met een mooie tekstbehandeling en subtiel spel – dichtbij gebracht door camerabeelden. Helaas draait het verder veelal om (massale) confrontaties, die minder goed uit de verf komen. Dialogen zijn vaak lastig te verstaan, omdat de acteurs te zacht of juist veel te snel praten. Ze vliegen elkaar in de haren, zonder dat duidelijk wordt waarom.

Romy & Julia is charmant in z’n ambities en in de totale overgave waarmee de jonge spelers zich op de scènes storten. Een bonus van de casting is dat de leeftijd van Shakespeares hoofdpersonen doordringt. In het oorspronkelijke stuk was Julia een tiener, Romeo ietsje ouder. Nu deze rollen worden gespeeld door acteurs van ongeveer die leeftijd, zie je plots hoe jong dat eigenlijk is, voor zo’n grote liefde en de onomkeerbare daden die volgen.

