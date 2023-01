Palestijnen reageren woedend op bezoek Israëlische minister aan Tempelberg

Een bezoek aan de Al-Aksamoskee op de Tempelberg in Jeruzalem door de Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir heeft dinsdagochtend tot grote woede van de Palestijnen geleid. De Palestijnen beschouwen het bezoek van de nationalistische Ben-Gvir als een „ongekende provocatie” en hebben eerder gewaarschuwd dat dergelijke acties zouden kunnen leiden tot een geweldsescalatie in Gaza.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde Ben-Gvirs bezoek „een gevaarlijke escalatie van het conflict”. De Palestijnse militante groepering Hamas typeerde de actie als een „misdaad” en stelde dat het gebied „Palestijns, Arabisch en islamitisch” zal blijven, aldus persbureau AFP. Ben-Gvir, minister in het onlangs aangetreden extreem-rechtse kabinet van premier Benjamin Netanyahu, zei dat zijn regering „nooit zal toegeven” aan de „bedreigingen van Hamas”. De Tempelberg ligt in Oost-Jeruzalem, een door Israël geannexeerd Palestijns gebied dat internationaal niet erkend is als deel van het land.

Volgens Israëlische media noemde Ben-Gvir de Tempelberg tijdens zijn bezoek „de belangrijkste plaats voor het volk van Israël”. Op de Tempelberg (in het Arabisch de Haram al-Sharif) staat de Al-Aksamoskee, een van de drie heiligste plaatsen van de islam. Joden en niet-moslims mogen het gebied bezoeken, maar het is voor hen verboden om er te bidden. Ben-Gvir stelde dat te willen veranderen en wil het gebied „voor iedereen” toegankelijk maken. Tot tweeduizend jaar geleden stond de belangrijkste Joodse tempel op de Tempelberg.

Spanningen

Anderhalf jaar geleden bereikten de spanningen tussen de Palestijnen en Israël een kookpunt, nadat Hamas had geëist dat de politie zich moest terugtrekken uit het gebied. Toen Israël dat weigerde, vuurde Hamas honderden raketten af op Jeruzalem en andere Israëlische steden. Daarop reageerde Israël met harde hand, waarna beide partijen elf dagen lang een gewapend conflict uitvochten, met vele doden tot gevolg.

In 2000 ontketende de toenmalige Israëlische oppositieleider en kandidaat-premier Ariel Sharon een Palestijnse opstand (Intifada) door de Tempelberg te bezoeken. Het was de Tweede Intifada; het conflict duurde uiteindelijk vijf jaar.