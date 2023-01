Op de grens tussen Spanje en Gibraltar dreigt alsnog een harde Brexit

Het duurde elf onderhandelingsronden, maar toen hadden ze nog niks. Spanje en het Verenigd Koninkrijk kunnen het maar niet eens worden over het grensregime op Gibraltar, een Brits overzees gebied van 6,8 vierkante kilometer met 34.000 inwoners dat aan Zuid-Spanje grenst. Volgens betrokkenen dreigt er, bijna zeven jaar nadat de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie kozen, alsnog een harde Brexit in Gibraltar.

Twee jaar geleden dreigde er op de grens tussen Gibraltar en de Spaanse stad La Línea de la Concepcíon ook al een harde Brexit. Destijds tekenden de EU en het VK het Brexit-terugtrekkingsakkoord om een dergelijke breuk te voorkomen, maar daar viel Gibraltar niet onder. Enkele uren voordat de harde Brexit er zou gaan gelden, bereikten Spanje en het VK alsnog een principeakkoord. Afgesproken werd om Gibraltar op te nemen in de Schengenzone, waarbinnen een vrij verkeer van personen geldt.

Na twee jaar onderhandelen over de praktische uitwerking van dit akkoord dreigt het alsnog te stranden. Beide landen zijn het er in principe over eens dat het grenshek tussen Spanje en Gibraltar verwijderd wordt en dat de douanecontroles verplaatst worden naar de haven en luchthaven van Gibraltar. Maar het volgende twistpunt behelst de paspoortcontrole op Gibraltar Airport, waarvan de enige start- en landingsbaan overdwars de landengte kruist. Spanje wil hiervoor de Spaanse politie inschakelen, de Britten willen dat het EU-grensagentschap Frontex deze taak oppakt.

Dagelijkse grenspassage

Telkens wanneer er een dispuut is over Gibraltar, speelt op de achtergrond altijd mee dat Spanje al eeuwen betreurt dat de zuidelijke rotspunt in Britse handen is. Gibraltar werd in 1704, tijdens de Spaanse Successieoorlog, door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd en kwam negen jaar later, bij de Vrede van Utrecht, definitief onder Britse heerschappij.

Ook nu vrezen enkele Britse Conservatieven, partijgenoten van premier Rishi Sunak, dat de overeenkomst de historische banden van Gibraltar met het VK kan ondermijnen. Nationalistische partijen in Spanje vinden op hun beurt dat de regering meer moet doen om het schiereiland weer onder Spaans gezag te krijgen. De uiterst rechtse partij Vox heeft voorgesteld om de grens tussen Spanje en Gibraltar te sluiten.

Mocht het alsnog tot een harde Brexit komen, dan dreigt dat de dagelijkse grenspassage te bemoeilijken voor de vijftienduizend Spanjaarden die in Gibraltar werken. Eind november zei Joseph Garcia, plaatsvervangend eerste minister van de Britse landtong, al dat een harde Brexit voor zijn gebied „een andere wereld” zou opleveren, „waarin onze interacties met Spanje en met de EU omslachtiger, bureaucratischer en tijdrovender zullen zijn dan alles wat we eerder hebben gekend”.

Noord-Ierland

Behalve over de grens tussen Spanje en Gibraltar steggelen de Britten ook nog altijd met de EU over de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, een van de landen van het Verenigd Koninkrijk. Vooral over voedselveiligheidscontroles kunnen Londen en Brussel het maar niet eens worden. Door deze impasse liggen ook andere samenwerkingsprojecten aan weerszijden van het Kanaal stil, bijvoorbeeld op het gebied van de wetenschap. Conservatieve Britse politici willen in dit soort overeenkomsten niet te veel aan Brussel toegeven, uit angst dat ze beschuldigd kunnen worden van verraad jegens degenen die voor de Brexit stemden.