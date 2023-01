Ook bunzings en vossen zijn al getroffen door vogelgriep

Een bunzing rent begin 2022 over een bruin betegeld vloertje in een Rotterdamse vogelopvang. Hij draait wild met z’n kop, zijn lijfje schiet alle kanten op – alsof het een epileptische aanval heeft. Een paar tellen later ligt het beestje plompverloren op zijn zij, zijn pootjes stijf in de lucht. Het diertje werd geëuthanaseerd. Uit onderzoek bleek later wat de bunzing mankeerde: hij had vogelgriep.

Europa wordt sinds een jaar en drie maanden geteisterd door de heftigste en meest „verwoestende” vogelgriep uitbraak ooit, volgens onderzoek van de Europese voedselautoriteit EFSA en het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dat eind december werd gepubliceerd.

Aanvankelijk beperkte het virus zich vooral tot wilde vogels (zwanen, ganzen en eenden) en pluimveehouderijen. Maar dat is allang niet meer het geval. Ook vossen, bunzingen, otters, zeehonden en wasberen krijgen het virus en – in een heel enkel geval – raken ook mensen in Europa besmet, bijvoorbeeld in Spanje, volgens het onderzoek.

Vosjes

Twee maanden geleden werden in Gelderland en Friesland een besmette vos en een besmette bunzing gespot, volgens het Dutch Wilflife Healt Centre in Utrecht, waar dode vogels gemeld en onderzocht worden. Eerder dat jaar werd het virus ook al aangetroffen bij vosjes in Groningen, die het waarschijnlijk opliepen omdat ze wilde watervogels aten.

Zo’n variant zal in Nederland niet snel overslaan op de mens, volgens de Wageningen Universiteit, al wordt de kans daarop groter als het virus vaker muteert. Vogelgriep verloopt bij mensen „meestal mild” volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, „maar soms kan het ernstig verlopen”. Wat dat ernstige verloopt betekent, licht het RIVM niet toe. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er tot nu toe geen „humane gevallen” van vogelgriep in Nederland.

Hoe is het gesteld met de verspreiding van het vogelgriepvirus in Nederland? Eigenlijk is het virus de afgelopen jaren nooit helemaal verdwenen. De vogelgriep, doorgaans Nederland binnengeloodst door wilde vogels en via poep of veren overdragen, werd in de zomer van 2021 nog bij wilde vogels in Groningen en Utrecht aangetroffen. Enkele maanden later, in oktober, was een kippenboer in Zeewolde de pineut: tienduizenden kippen werden geruimd. De weken daarop werden pluimveehouders in Noord-Holland en Friesland overvallen door het virus.

Sindsdien waarde de vogelgriep constant rond, de ene maand heftiger dan de andere. Sinds ‘Zeewolde’ zijn ruim honderd vogelgriepuitbraken vastgesteld, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En in die periode zijn meer dan zes miljoen vogels geruimd, waarvan 1 miljoen preventief. Dat is tien keer zo veel als in de periode 2020-21, maar valt in het niet bij 2003 toen 30 miljoen kippen, een derde van de toenmalige pluimveestapel, werden geruimd.

In februari wordt duidelijk hoe effectief de vaccins zijn die nu worden ontwikkeld

Na de besmetting in Zeewolde stelde het ministerie van Landbouw een landelijke ophokplicht in, die commerciële pluimveebedrijven verbiedt hun dieren naar buiten te laten, om de kans besmet te raken via poep of veren van wilde vogels te verkleinen. In de zomer van 2022 werd de ophokplicht deels ingetrokken. Maar toen het aantal besmette vogels in oktober weer snel steeg, stelde Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) de ophokplicht opnieuw in. Daarnaast heeft de landbouwminister een werkgroep ingericht, die samen met het ministerie van Volksgezondheid het ruimen van de dode vogels in goede banen moet leiden.

Tekort aan chauffeurs

Dat moest ook wel. Want door de oorlog in Oekraïne stegen de gasprijzen plotseling enorm en dreigde een tekort aan koolstofdioxide, waarmee besmette kippen in hun stallen vergast worden. Dat probleem lijkt inmiddels verholpen.

Wel is er sprake van „beperkte capaciteit” van vrachtwagens en chauffeurs met de juiste papieren, die de vergaste beesten moeten ophalen, schreef Adema eind november aan de Tweede Kamer.

Ondertussen wordt er in Nederland, net als in andere Europese landen, druk gewerkt aan een „vaccinatiestappenplan”. De Wageningen University Research (WUR) onderzoekt in opdracht van het ministerie van Landbouw de werking van drie vaccins. In februari hoopt landbouwminister Piet Adema meer duidelijkheid te geven over de eventuele toepassing ervan in de pluimveesector.

Maar aan vaccineren kleven ook risico’s, zegt vogelgriepexpert en WUR-onderzoeker Nancy Beerens op de website van de Universiteit Wageningen. Het vogelgriepvaccin moet niet uitsluitend beschermen tegen het virus, zegt Beerens, maar ook tegen verspreiding ervan. „Want als een gevaccineerd koppel toch besmet raakt met vogelgriep terwijl dit door het uitblijven van symptomen niet wordt waargenomen, kan het virus zich ongemerkt verspreiden tussen bedrijven.”