OM begint onderzoek naar racistische leuzen op Erasmusbrug

De politie in Rotterdam is op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek begonnen naar de racistische leuzen die op Oudjaarsavond op de Erasmusbrug in Rotterdam geprojecteerd werden. Dat heeft het OM dinsdag laten weten in een verklaring. De daders projecteerden leuzen als ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ op de brug, evenals citaten van de Amerikaanse neonazi David Lane en een antisemitische website.

Volgens het OM is er „op basis van de context waarin de uitlatingen zijn gedaan en de samenhang daarvan” sprake van discriminatie. „De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld.” De uitlatingen vindt het OM strafbaar, mede omdat ze aanzetten tot discriminatie en belediging van andere bevolkingsgroepen.

Eerder op dinsdag meldde het Algemeen Dagblad dat de extreemrechtse beweging White Lives Matter achter de projecties op de Erasmusbrug zou zitten. In een niet geverifieerde video op Telegram zegt de groep, samen met White Lives Matters Duitsland, verantwoordelijk te zijn geweest voor de actie. Daarnaast kondigen ze nog meer acties aan op „grote locaties”. De Rotterdamse politie roept getuigen op contact op te nemen als ze meer weten over waar de projectie vandaan kwam.

