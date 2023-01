Nieuw op streaming week 01: Totenfrau, The Lying Life of Adults en The Rig

Totenfrau (Woman of the Dead)

Oostenrijkste thrillerserie. Brunhilde Blum heeft als eigenaar van een uitvaartcentrum dagelijks met de dood te maken. Maar als haar man op een dag wordt omgebracht, is ze alle controle kwijt. Ze wil wraak en gaat op zoek naar de moordenaars. Tijdens haar zoektocht ontdekt ze dat haar man duistere geheimen had. De hoofdrol is voor Anna Maria Mühe (Dogs of Berlin).

Netflix, 6 afleveringen.

The Lying Life of Adults

Deze Italiaanse serie speelt zich af in Napels en volgt het coming-of-ageverhaal van hoofdpersonage Giovanna. Gebaseerd op het boek Het leugenachtige leven van volwassenen van Elena Ferrante. Over dit boek schreef NRC in 2020: „Het boek stuitert heen en weer tussen twee elkaar verafschuwende Napolitaanse milieus. Tussen achterbuurt en chique wijk, tussen armoe en welstand, tussen atheïstisch rationalisme en rooms-katholieke mystiek. Tussen psychologisch geweld en vechtpartijen.” Eerder werd haar vierdelige roman De geniale vriendin al verfilmd tot een mooie serie.

Netflix, 6 afleveringen.

The Rig

Bovennatuurlijk serie over de bemanning van een booreiland aan de Schotse kust. Het booreiland wordt getroffen door zware bevingen, en de medewerkers raken afgesneden van de buitenwereld. Wat is er aan de hand?

Prime Video, 6 afleveringen.

